Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Meclis Başkanı Öztürkler ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'de temaslarını sürdürüyor. Yılmaz, temasları kapsamında KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile görüştü. Cumhuriyet Meclisi'nde gerçekleştirilen görüşmede KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de yer aldı.

Görüşmeye ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Dostluk Grubu Üyesi AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayıp Birinci ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri katıldı.