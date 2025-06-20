Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC'yi Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC\'yi Ziyaret Etti
20.06.2025 19:17
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Cevdet Yılmaz, KKTC'de Soğuk Hava Deposu Tesislerini inceleyip ODTÜ Kampüsü'nü ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile birlikte Soğuk Hava Deposu Entegre Tesislerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki resmi temaslarını sürdürüyor. Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi. Yılmaz, Ersin Tatar ve Ünal Üstel ile birlikte Güzelyurt ilçesindeki inşası süren Soğuk Hava Deposu Entegre Tesislerinde saha incelemesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Soğuk Hava Deposu Entegre Tesislerindeki saha incelemelerinin ardından mezun olduğu Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) KKTC Kampüsünü ziyaret etti. Yılmaz, Teknoloji Vadisi'nde gözlemlerde bulundu ve öğrencilerle bir araya geldi.

"Türkiye ile KKTC arasında tarımda kalkınmanın simgesi olacak"

Yılmaz, sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin açıklamada bulunarak, "KKTC ziyaretimiz kapsamında Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve Başbakan Sayın Ünal Üstel ile birlikte Güzelyurt'taydık. Narenciyenin başkentinde inşası süren Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri'ni inceledik. Üretimi koruyacak, ihracatı artıracak bu stratejik yatırım tamamlandığında; Türkiye ile KKTC arasında tarımda da entegre kalkınmanın simgesi niteliğinde bir eser olacak. Ardından Güzelyurtlu genç kardeşlerimizle Kitap Kafe'de bir araya geldik. Bilgiye, kültüre ve ortak geleceğimize dair inanç ve heyecanlarını görmekten büyük bir memnuniyet duydum. Her bir kardeşime teşekkür ediyor, hayatlarında başarılar diliyorum. Bu vesileyle Güzelyurtlu kardeşlerimize muhabbetlerimi sunuyor, her birine gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Yürütülen çalışmaların KKTC'nin hedeflerine güçlü katkılar sunacağına inanıyorum"

Yılmaz açıklamasında, ODTÜ'nün KKTC Kampüsü'nde Teknoloji Vadisi'ne gerçekleştirdiği ziyarete değinerek, "Mezunu olmaktan onur duyduğum ODTÜ'nün, Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde yer alan Kalkanlı Teknoloji Vadisi'ni ziyaret ettik. Burada yürütülen vizyoner çalışmaların KKTC'nin kalkınma hedeflerine güçlü katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. Vadide faaliyet gösteren kurumlara ve emeği geçen tüm mühendis, araştırmacı ve çalışanlara teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

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