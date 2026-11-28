'KURUCU' DENİLEN TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARI KAPSAM DIŞINDA TUTULMUŞTUR'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında ki değerlendirmelere ilişkin Yılmaz, "Bu süreçte yapılan kanuni düzenlemede 'kurucu' denilen terör örgütü mensupları kapsam dışında tutulmuştur. Dolayısıyla silah bırakma ve fesih gerçekleşse bile kurucular bundan istifade edemeyeceklerdir. İlgili kanunun detaylarına sizler de bakabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

'YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEYE ÖNCELİK VERİYORUZ'

Yeni nesil suç örgütleriyle ilgili mücadeleye öncelik verdiklerini ve çalışma haline geldiğini belirten Yılmaz şöyle konuştu:

"Bu sorunlar dijitalleşmenin bütün dünyada gelişmesiyle büyük bir sorun haline geldi ve bu nedenle ön alıcı birtakım çalışmalarla bu konulara öncelik veriyoruz. Başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere Adalet Bakanlığımız ve bütün kurumlarımızla birlikte bu konuyla ilgileniyoruz ama, burada risk analiziyle birlikte sosyal ortamlara yönelik faaliyetlerle bu işin kaynağında kurutulmasına dönük çalışmaları bunun bir parçası olarak görüyoruz. Dolayısıyla çok boyutlu bir şekilde yani hem güvenlik açısından hem de sosyal açıdan bu meseleyi önceliklendirmiş durumdayız."

'HER ZAMAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) doğalgaz projesini tarihi bir proje olarak nitelendirdi ve aynı zamanda fiber altyapının da yenileneceğini ifade etti. Yılmaz şunları söyledi:

"Bu iki projenin çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Bunun dışında da onlarca projemiz var; okuldan sağlık tesislerine, yol çalışmalarından tarıma kadar pek çok alanda projelerimiz var ancak özellikle doğalgaz ve Telekom projeleri büyük ölçekliler. Adayı, bir dijital ada vizyonuyla ve enerjisini de daha rekabetçi üreten bir hale getirecek ve bu projeler yıllardır uygulanan haksız izolasyonlara karşı güçlü bir cevap verecek. Her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğiz."

'HGS İLE İLGİLİ BİR SORUN OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile ilgili eleştirileri de şöyle yanıtladı:

"HGS ile ilgili bir sorun olduğunu görüyoruz. Buradaki asıl mesele de şudur: 2 hat var, bir devletin otoyolları var, bir de kamu-özel işbirliği yolları. Bu ikisinde sistem belli bir seviyeye kadar aynı, ancak bir noktadan sonra devletin cezaları kamu alacağına dönüştüğü için hazine tarafından, şirketlerin alacağı ise avukatlar tarafından takip ediliyor ve böylelikle avukatlık masrafı çıkarıyor. Elbette bu da vatandaşlarımız açısından ek bir yük getiriyor. Şu an itibarıyla birinci aldığımız karar şu, 'Bana yeterince bilgi gelmedi' diyen vatandaşlarımız var ve burada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız bilgi kanallarını çeşitlendirerek onların bu konuda bilgi sahibi olmasını garanti etmeye dönük büyük bir çaba içinde olacak. Bunu bakanlığımız zaten açıkladı. İkinci tartıştığımız konu ise şu; ceza arttıkça vekalet ücreti de artıyor. 'Burada ne yapabiliriz?' diye tartışıyoruz. Bir yöntem, bir üst sınır koymak olabilir ya da, 'Avukatlığı aradan çıkarıp Hazine takip etsin' gibi ama 'Bu masrafı Hazine nasıl alacak?' sorusuna cevap vermemiz lazım. Elbette başka birtakım alternatifler de olabilir ancak tüm bunları önümüzdeki günlerde ilgili kurumlarımızla değerlendireceğiz ve vatandaşımızın hukukunu koruyan bir anlayışla hukuk çerçevesinde, sözleşme hukuku çerçevesinde ne yapılabileceğine bakacağız. Ancak az önce ifade ettiğim gibi bu bilgilendirme konusundaki sorunu, e-devleti ya da çeşitli kanalları kullanarak sorunu ortadan kaldıracağımızı söyleyebilirim."

'MANİPÜLASYON MESELESİNE EN KÜÇÜK BİR ATIF YOKTUR'

Cevdet Yılmaz, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın kendisinin geçmişte yaptığı bir konuşma da 'manipülasyonlara müdahaleye olumsuz baktığı' yönündeki sözlerine şöyle cevap verdi;

"Ben sosyal medya hesabımdan oldukça açık ve net bir açıklama yaptığıma inanıyorum ama ısrarla konuyu dile getirdiği için tekrar bu konuyu anlatacağım. Benim o konuşmanın dökümüne baktığınız zaman şunu görürsünüz: Manipülasyon meselesine en küçük bir atıf yoktur. Herhangi bir kişinin konuşmasına dair ne Sayın Şimşek'in ne başka bir konuşmaya bir atıf yok orada çünkü bir düzenlemeden bahsediyorum, bu yaptığımız bir düzenlemeden bahsediyorum. Sizin bir defa şu

soruyu sormanız lazım, 'Siz bu düzenlemeden neyi kastediyorsunuz?' İstismarcılara karşı bir düzenleme yaptığımızı söylüyorum. O istismarcılar dışındaki fonların bundan olumsuz etkilenmeyeceğini söylüyorum. Ne bir kimseye, 'Gidin fona yatırım yapın' diyorum ne de 'Manipülasyon yok' diyorum. Eğer ben Mehmet Şimşek'e yanıt verecek olsam neden 1 hafta ya da 1 ay bekleyeyim. 4 Aralıkta düzenleme yaptık. Daha doğrusu Meclisimizde bir kanun çıktı. O kanunun 3'üncü maddesiyle 'Gelir Vergisi Kanunu'nun 67'inci maddesinde bir değişiklik yapıldı. Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satabilen ve TEFAS'a kayıtlı olmayan 'patron fonları' denen fonlarda alınan karlar gelir vergisinden istisnasıydı ve işte bu istisnayı kaldırarak onları da vergiye tabii tuttuk."

'BENİ HEDEF GÖSTERMENİZ SON DERECE YANLIŞ BİR YAKLAŞIM'

Konuşmasında kurumların ekonomik iletişimi iyi yapması gerektiğini ve söz konusu düzenlemenin yansımalarından bahsettiğini aktaran Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Buradan hareketle bağlamından kopuk bir şekilde bambaşka yorumlar yapılması ve bu arada da hassas bir toplumsal kesim var, bu kesimlere beni hedef göstermeniz son derece yanlış bir yaklaşımdır. Sizin kabiliyetinizin, tecrübenizin, aklınızın oradaki ifadeleri doğru yorumlayabilecek seviyede olduğuna inandığım için bunları söylüyorum. Orada neden bahsettiğimiz çok açıktır; bir düzenlemeden ve aldığımız bir tedbirden bahsediyorum. Bu düzenleme yakın bir tarihte yapıldığı için detayla ismini vermiyorum."

'SAVCILAR İDDİANAMELERİNİ YAZMADAN LİSTELERİ AÇIKLAMALARINI BEKLEMEK DOĞRU DEĞİL'

Yılmaz, sermaye piyasasında işlem yapanların yer aldığı listeye ilişkin değerlendirmelerin komisyonda yapıldığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkesin farklı bir listesi var. Bir kısmı diyor ki, 'İşte, şu tarihten bu tarihe fazla kazananları açıklayın.' Bir kısmı, '400 milyar çıkmış, oradaki liste ne?' diyor. Bir kısmı siyasi kişiliklerle ilgili listelerden bahsediyor. Hukuki bir çerçevede bakınca 2 tane liste var. Bir: SPK'nin suç duyurusu yaptığı kişilerin veya kurumların listesi, bunu da kendi bülteninde yayınlanıyor. Bu süreç henüz bitmiş değil; fonlarda süreç bitti ama SPK, borsada ve tekil kağıtlar bazında da manipülasyonlar olduğunu düşünerek incelemelerini devam ettiriyor. Orada da tekil kağıtlar bazında suç duyurusu yapması gereken kişiler çıktığında bunları peyderpey yapıyor. 'Adalet önden gidiyor' diyebiliriz. SPK bu incelemelerini tamamlayıp suç duyurularında bulunuyor. Bunları bitirdiği zaman SPK bunların listesini de sitesinde yayınlıyor. Bu suç duyurusu yaptığı kişiler, 'Kesinlikle suçludur' diyemeyiz çünkü bunlar adı üstünde suç duyurusu. Bunların suçlu olup olmadığına karar verecek olan bağımsız yargı, adalet mekanizmasıdır. Hukuki çerçevede ikinci liste ne olabilir? Şu anda yürüyen soruşturmalar var. Şu an rakamlar önümde yok ama çok geniş kapsamlı bir soruşturma, tutuklamalar, mallara el koymalar, blokeler, yurt dışı yasakları, birçok işlemin yapıldığı bir yargısal süreç var. Bu süreçte de bir noktada iddianame veya iddianameler hazırlanacak, bunun içinde de yine belli isimler bütün kamuoyuyla paylaşılmış olacak. Şu anda soruşturma aşamasında, doğal olarak savcılar iddianamelerini yazmadan listeleri açıklamalarını beklemek herhalde doğru bir yaklaşım olmaz."

'ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇ NİHAİ TASFİYENİN YAPILACAĞI BİR SÜREÇ OLACAK'

Sermaye piyasalarında yapılan işlemlerin devletin kayıtlarında tutulduğunu ve meşru yatırımcı ile piyasa dolandırıcılığı yapan kişileri birbirlerinden net bir şekilde ayırmaları gerektiğini ifade eden Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirdiği Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) soruşturma yürüttüğünü hatırlattı. Ara ödemelere ilişkin soruları yanıtlayan Yılmaz, şöyle konuştu;

"Kanun çerçevesinde 1 milyon liraya kadar yaptığımız ara ödemeler aşağı yukarı bitti. 9 tane fon kaldı ve bunlar çok sınırlı sayıda kişinin olduğu sorunlu fonlar. 313 kişinin olduğu 9 fon dışında olağanüstü dönem ara ödeme tamamlandı. 199 milyarın üstünde bir ödeme yapıldı. Bu da 2 tanımla yapıldı: Bir tanesi, net yatırım tutarı yani giriş ve çıkışlar netleştirildi. Daha önce yatırdığı parayı almış olanlara ödeme yapılmadı. Sistemde parası olanlara 1 milyon TL'ye kadar, 1 milyon değil yani 300 binse 300 bin, 500 binse 500 bin ama 1 milyonun üzerinde bir alacağı varsa en fazla 1 milyon almış oldu. 1 milyon alanların da sayısı nakdi olarak alanlar 68 binin üzerinde, ayniyi de kattığınızda 40 binin üzerinde kişi en az 1 milyon almış oldu. Bu alanda bir kuruş kamu kaynağı kullanılmadı, bütçeden 1 lira kullanılmadı. Peki, nereden geldi bu paralar? Fondaki likit varlıklar, likit hale dönüştürülebilir, hızlı dönüştürülebilir varlıklar kullanıldı. Ayrıca, bu 'geri dönüşüm hesapları' dediğimiz, 131 fon için ayrı ayrı hesap açtık ve bir de genel bir hesap açtık; bütün buralara gelen 45 milyar liranın üzerindeki kaynak da burada kullanılmış oldu. Bundan sonraki süreç ne olacak? Artık olağan tasfiyedekiler bitti, olağanüstü tasfiyedekilerde istisnai haller dışında ara ödemeler bitti. Önümüzdeki süreç artık normal kanuni düzenlemeler çerçevesinde nihai tasfiyenin yapılacağı bir süreç olacak. Bu da başta SPK olmak üzere, ilgili kurumlarımızın gözetiminde, onların kararlarıyla şekillenecek bir dönem. Yaptığımız ara ödemeler nihai tasfiyede alacaklara mahsup edilecek."

Yılmaz toplam net yatırım tutarı ile ilgili bir hesabın henüz tam olarak çıkarılmadığını ve kendisinin de bir hesap istediğini ekledi.

2027 YILI BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

Yılmaz'ın soruları yanıtlamasının ardından Komisyon Başkanı Muş, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların '2027 yılı bütçe tekliflerini okuttu. Oylama sonucunda 2027 yılı bütçesi komisyonda kabul edildi ve bütçenin komisyon aşaması tamamlandı. 2027 yılı bütçe teklifinin, 7 Aralık Pazartesi günü Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.