Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Muhalefetin Genel Başkanı 'Erdoğan'ı Tebrik Ediyorum' Diyemedi

İstanbul'da Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen 'Doğu ve Güneydoğu Hemşeri Buluşması' programında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz muhalefetle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Yılmaz, "Hala ana muhalefetin genel başkanı çıkıp da "Ben halkın özgür iradesiyle ortaya koyduğu bu sonuca saygı duyuyorum, kazanan Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum" diyemedi maalesef. Bu da halkın vicdanına havale edeceğimiz bir tutumdur" dedi.
Rekabet açısından muhalefetten şikayetçi olmadıklarını ifade eden Yılmaz, "Bizim sadece küçük bir tavsiyemiz olabilir. Muhalefete danışmanlık yapmak durumunda değiliz ama bizi bu duruma da düşürüyorlar maalesef. Başarılı olmak istiyorlarsa topu başka yerlere atmak yerine aynaya dönüp kendilerine baksınlar.
Eksiklerini sorgulasınlar. Açık konuşalım, bizim muhalefetten şikayetimiz yok. Ama ülkemiz adına daha nitelikli daha güçlü bir muhalefetin olması gerektiğini de düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
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