Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Muhalefetin Genel Başkanı 'Erdoğan'ı Tebrik Ediyorum' Diyemedi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Muhalefetin Genel Başkanı 'Erdoğan'ı Tebrik Ediyorum' Diyemedi

13.06.2023 09:06

İstanbul'da düzenlenen 'Doğu ve Güneydoğu Hemşeri Buluşması' programında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, muhalefetin Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini kabul etmekte zorlandığını belirterek, daha nitelikli bir muhalefetin olması gerektiğini söyledi.

İstanbul'da Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen 'Doğu ve Güneydoğu Hemşeri Buluşması' programında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz muhalefetle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"MUHALEFETİN GENEL BAŞKANI 'ERDOĞAN'I TEBRİK EDİYORUM' DİYEMEDİ"

Yılmaz, "Hala ana muhalefetin genel başkanı çıkıp da "Ben halkın özgür iradesiyle ortaya koyduğu bu sonuca saygı duyuyorum, kazanan Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum" diyemedi maalesef. Bu da halkın vicdanına havale edeceğimiz bir tutumdur" dedi.

"BAŞARILI OLMAK İSTİYORLARSA DÖNÜP AYNAYA BAKSINLAR"

Rekabet açısından muhalefetten şikayetçi olmadıklarını ifade eden Yılmaz, "Bizim sadece küçük bir tavsiyemiz olabilir. Muhalefete danışmanlık yapmak durumunda değiliz ama bizi bu duruma da düşürüyorlar maalesef. Başarılı olmak istiyorlarsa topu başka yerlere atmak yerine aynaya dönüp kendilerine baksınlar.

"DAHA NİTELİKLİ BİR MUHALEFETİN OLMASI GEREKİYOR"

Eksiklerini sorgulasınlar. Açık konuşalım, bizim muhalefetten şikayetimiz yok. Ama ülkemiz adına daha nitelikli daha güçlü bir muhalefetin olması gerektiğini de düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Muhalefetin Genel Başkanı 'Erdoğan'ı Tebrik Ediyorum' Diyemedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Muhalefetin Genel Başkanı 'Erdoğan'ı Tebrik Ediyorum' Diyemedi - Son Dakika
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