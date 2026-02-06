Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Şahinbey\'de sosyal konutları inceledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şahinbey Belediyesi tarafından inşa edilen sosyal konutlardaki örnek daireleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında hak sahibi bir aileyle örnek dairede bir araya gelen Yılmaz, aile bireyleriyle sohbet etti. Aile adına konuşan vatandaş, kendilerine sunulan bu imkanlardan dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ise Şahinbey Belediyesi tarafından hayata geçirilen sosyal konut projelerini çok beğendiğini belirterek, konutların vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti. - GAZİANTEP