Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Seçimlerden sonra siyasi istikrar ve güven ortamı pekişti"

BİNGÖL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Geçen yıl önemli ve tarihi bir seçim yaşadık. Seçimden sonra da çok şükür siyasi istikrar ve güven ortamı pekişti. 6'lı masa diyorlardı hatırlarsanız, birbirine benzemez, her biri başka yöne bakan birçok partiyi bir araya getirmişlerdi. Sırf karşıtlık üzerinden, bir şey yapmak için değil bir şeylere engel olmak için bir şeyleri yıkmak için bir araya getirmişlerdi. Ama milletimiz, bu aziz millet basiretiyle, ferasetiyle güvenini yine Cumhurbaşkanımızdan yana, Cumhur İttifakından yana, AK Parti'den yana ortaya koydu" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Üniversitesi'nin Arı ve Arı Ürünleri Tanıtım Ofisi, Modern Arıcılık Kompleksi ve Teknoloji Transfer Ofisi binalarının açılış programının ardından Sancak beldesindeki seçim koordinasyon merkezinde vatandaşlara hitap etti. Burada genel seçimlerdeki 6'lı masayla ilgili konuşan Yılmaz, birbirine benzemez partilerin bir araya geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Geçen yıl önemli ve tarihi bir seçim yaşadık. Seçimden sonra da çok şükür siyasi istikrar ve güven ortamı pekişti. 6'lı masa diyorlardı hatırlarsanız, birbirine benzemez, her biri başka yöne bakan birçok partiyi bir araya getirmişlerdi. Sırf karşıtlık üzerinden, bir şey yapmak için değil bir şeylere engel olmak için bir şeyleri yıkmak için bir araya getirmişlerdi. Ama milletimiz, bu aziz millet basiretiyle, ferasetiyle güvenini yine Cumhurbaşkanımızdan yana, Cumhur İttifakından yana, AK Parti'den yana ortaya koydu. Aziz milletimize şükranlarımızı her zaman olduğu gibi şimdi de ifade etmek istiyorum. Muhalefetten kişiler de sonradan şunu söylediler, insaf ehli kişiler dediler ki 'İyi ki kazanmamışız.' Bu seçim sonrası yapılan bazı kapalı anlaşmaları, bir takım çekişmeleri, çatışmaları görünce bu memleketin hayrı için iyi kazanmamış dediler. Bunu söyleyenler de oldu gerçekten" diye konuştu.

"Siyasi istikrarın, güvenin olmadığı yerde ekonomik gelişme de olmuyor kalkınma da olmuyor"

Türkiye'nin yoluna emin adımlarla ilerlediğini aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Dünyanın zor bir dönemindeyiz. Bir taraftan savaşlar, çatışmalar, bir taraftan tarihimizin en büyük afetini yaşamış durumdayız. Pandemi sonrası hala toparlanamayan hususlar var. Bu kadar sıkıntılı bir ortamda dahi Türkiye büyümeye, gelişmeye, güçlenmeye devam ediyor. Bir taraftan ekonomimiz büyüyor. Yüzde 4,5 büyüme sağlamışız geçen sene. İlk defa trilyon dolarlık ekonomiler arasına Türkiye girdi. Geçen yıl 1.1 trilyon doları aşan gelire, büyüklüğe ulaşmış olduk. İstihdamımız 32 milyonu geçti. Bu gücümüzle geleceğe yürüyoruz. Kendi tankımızı, topumuzu, tüfeğimizi, kendi insanlı, insansız hava araçlarımızı yaptığımız gibi kendi uçağımız Kaan da ilk defa uçtu. Bunlar kendiliğinden olmuyor. Siyasi güven ve istikrarla oluyor. Her zaman söylüyorum bir kez daha altını çizelim, siyasi istikrarın olmadığı yerde, siyasi güvenin olmadığı yerde ekonomik gelişme de olmuyor, kalkınma da olmuyor. Bunlar bir arada gerçekleşen şeyler."

SKM'deki programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın yanı sıra Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek, Zeki Korkutata, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, Kiğı, Yayladere, Sancak ve Adaklı belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.