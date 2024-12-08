Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Suriye, Suriyelilerindir"

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye'de Baas rejiminin düşmesinin ardından Suriye halkının yeni bir dönem başlattığını ifade ederek, "Suriye, Suriyelilerindir. Uluslararası toplum ve kurumlar yeniden inşa sürecine destek vermelidir" dedi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye, Suriyelilerindir. Yaşadıkları büyük acılar ve verdikleri tarihi mücadele sonunda Suriye halkı yeni bir dönem başlatmaktadır. Suriye halkının iradesini yansıtan yeni bir rejim için geçiş sürecinin sağlıklı işlemesi son derece önemlidir. Dar ve çatışmacı değil, kapsayıcı ve inşa edici bir yaklaşım esas olmalıdır. Bölge dışı güçler zaten yeterince acı yaşamış Suriye'nin istikrarına zarar verici eylemlerden kaçınmalı, uluslararası toplum ve kurumlar yeniden inşa sürecine destek vermelidir" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, tüm unsurları ile Suriye halkının birliği, istikrarı ve huzuru için siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanma sürecinde başarıları dileyen Yılmaz, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği korunarak; tüm dinlerden, mezheplerden ve etnik kimliklerden Suriye vatandaşlarının barış içinde bir arada yaşaması için gerekli şartların hızla oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Suriye'de güvenli ve ekonomik olarak elverişli ortamın tesisi ile yıllardır vatanlarından uzak yaşayan Suriyelilerin onurlu, güvenli ve gönüllü dönüşünün de sağlanacağını belirten Yılmaz, yeni dönemde terör örgütlerinin Türkiye'ye yönelik oluşturdukları tehditlerinin ortadan kaldırılmasının en önemli öncelikler arasında olduğunu söyledi.

Açıklamasında "İnanıyorum ki Suriyeli Kürt kardeşlerimiz terör örgütünün vesayetinden ve baskılarından kurtularak, Suriye'nin bütünlüğü içinde huzurlu bir ortama kavuşacaklardır" ifadelerine yer veren Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti olarak gelişmeleri yakından takip etmeye, bölgemizin barış, istikrar ve refahı için çalışmaya devam edeceğiz. En zor zamanlarında olduğu gibi, bugün ve yarın da kardeş Suriye halkının tamamı ile dayanışma içinde olacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle; "Huzurun hakim olduğu, barışın hakim olduğu; Arap, Türkmen, Kürt, Alevi, Sünni, Nusayri, Hristiyan ayırt etmeksizin hiç kimsenin dışlanmadığı, kimsenin hak ve özgürlüklerinin çiğnenmediği, zulme uğramadığı, farklı kimliklerin yan yana sulh içinde yaşadığı bir Suriye görmek istiyoruz. İnşallah çok yakın gelecekte böyle bir Suriye'yi göreceğimizi ümit ve temenni ediyoruz." - ANKARA