Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 'Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz' - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 'Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde konut tesliminin devam ettiğini ve yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslim edileceğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin savunma sanayindeki ihracatının geçen sene 5,5 milyar dolar olduğunu ve bu yıl 7 milyar dolarlık bir hedef olduğunu açıkladı.

27.03.2024 00:08  Güncelleme: 00:21
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz"

"Geçen sene sadece savunma sanayinde 5,5 milyar dolar Türkiye ihracat yaptı"

BİNGÖL - Bingöl'ün Solhan ilçesinde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, deprem bölgesinde konut teslimin devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar 80 bine yakın konut, hak sahiplerine teslim edildi. Daha üzerinden bir yıl geçti bu hadisenin, bu yılın sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muş ziyaretinin ardından Bingöl'ün Solhan ilçesine gelerek vatandaşlara hitap etti. Yerel seçimlerde hizmetin ön plana çıktığını aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Mayıs ayında bir masa kurmuşlardı hatırlarsanız, 6'lı masa. Ne oldu masaya şimdi? Dağıldı, gitti. Çünkü sağlam temeller üzerinde oluşturulan bir masa değildi bu. Karşıtlık üzerinden oluşturulan, yıkma üzerine oluşturulan bir masaydı. Cumhur İttifakı ise öyle değil, geniş bir mutabakata sahip, temel değerlerde bir araya gelmiş mutabakat. Yerel seçimler, siyasetten ziyade hizmetin ön plana çıktığı seçimlerdir. Genel politikalar artık belirlendi, meclisimiz seçildi, hükümetimiz seçildi. Hemen sonrasında hükümet kuruldu, yeni hükümet sistemimizin de avantajıyla hiç vakit kaybetmeden işlerimizi yapmaya başladık. Güçlü bir kabinemiz var. Bütün meselelerde elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Kolay bir dönemde değiliz, dünyanın ekonomi olarak, ticari olarak, tarihi ortalamalarının altında seyrettiği bir dönemdeyiz. Bir taraftan da çatışmalar, kavgalar var bölgemizde. Kuzey tarafta Ukrayna, Rusya savaşı çok yıkıcı bir savaş olarak devam ediyor. Güneyimizde hepimizin içini burkan, hepimizin içine büyük acılar salan Gazze'deki hadiseleri izliyoruz. Tam olarak istediğimiz istikrar hiçbir şekilde oluşmuş değil. Bütün bunlara rağmen, Türkiye yoluna devam ediyor" dedi.

"104 milyar dolar ilk hesaplarımıza göre bir maliyetle karşı karşıya kaldık"

6 Şubat depremlerinin ardından ilk hesaplamalara göre 104 milyar dolarlık bir maliyet olduğunun altını çizen Yılmaz, "Geçen sene bir de tarihimizin en büyük deprem afetini yaşadık. 11 vilayetimiz, 14 milyon nüfusumuz bu büyük afetten etkilendi. 104 milyar dolar ilk hesaplarımıza göre bir maliyetle karşı karşıya kaldık. Allah'tan böyle güçlü bir devletimiz var, güçlü liderimiz var ve bu yükün altından Türkiye olarak kalkıyoruz. En gelişmiş dediğimiz ülkeler bile böyle bir durumla karşılaştıklarında sıkıntı yaşarlar. Biz çok şükür bu yükü de kaldırıyoruz, depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarıyoruz. Şu ana kadar 80 bine yakın konut, hak sahiplerine teslim edildi. Daha üzerinden bir yıl geçti bu hadisenin, bu yılın sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz ve inşallah önümüzdeki yıldan itibaren daha da hafifleyerek bu yükü kaldıracağız" diye konuştu.

Savunma sanayinde ihracat hedefi 7 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Bütün bunlara rağmen, dünyadaki ekonomik krizlere rağmen, bölgemizdeki savaşlara rağmen, depreme rağmen Türkiye geçen sene yüzde 4,5 büyüdü. Dünya yüzde 3 büyüdü, Türkiye yüzde 4,5 büyüdü. Geçen istihdam rakamları açıklandı 9.4, işsizlikte bir puan geçen yıla göre düşüş oldu. İhracatımız artıyor, turizm gelirimiz artıyor, savunmaya sanayinde yeni yeni başarılar ortaya çıkıyor. En son KAAN da uçtu. Mavi göklerle buluştu. Geçen sene sadece savunma sanayinde 5,5 milyar dolar Türkiye ihracat yaptı. Geçmişte paramızı vererek alamazdık bu takım ürünleri, şimdi Türkiye artık dünyaya teknolojik ürünler satıyor. Bu sene inşallah, 7 milyar dolar bekliyoruz. Bu yıl savunma sanayi ihracatından sadece. Dolayısıyla Türkiye yoluna devam ediyor."

Programa, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Nazmi Çalışan, Arokonak Belediye Başkanı Mustafa Döner ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 'Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz' - Son Dakika

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