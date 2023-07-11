Cumhurbaşkanımızın Maaşı Milletvekili Maaşının Altında - Son Dakika
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Cumhurbaşkanımızın Maaşı Milletvekili Maaşının Altında

11.07.2023 23:32

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, muhalefet partilerinin milletvekillerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşı ile ilgili yapılan açıklamalara cevap verdi. Yılmaz, Cumhurbaşkanının maaşının milletvekili maaşının ve bakan yardımcılarının maaşının altında olduğunu belirtti. Bu durumun kişisel tercihlerle ilgili olduğunu ve devletin hiyerarşisine uygun bir yapı oluşturulması gerektiğini vurguladı.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN MAAŞI MİLLETVEKİLİ MAAŞININ ALTINDA'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, muhalefet partilerinin milletvekillerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşı ile de ilgili bir takım açıklamalar yapıldığını belirterek, "Bu kapsamda sadece bir konuyu polemik konusu olduğu için cevaplamak isterim. Bu konuları keşke polemik konusu yapmasak. Sayın Cumhurbaşkanımızın maaşıyla ilgili birtakım ifadeler oldu. Bakın bu konuda çok açık ve net şunu söyleyeyim; şu anda Cumhurbaşkanımızın maaşı milletvekili maaşının altında. Bakan yardımcılarının maaşının altında. Niçin böyle? Çünkü bir süredir artış yapılmasına müsaade etmedi kişisel tercihiyle. Buradaki bu artışı yapmazsak neredeyse bir süre sonra genel müdür maaşlarının altına düşmüş olacak. Bu sadece kendisini de ilgilendirmiyor; eski cumhurbaşkanları var, eski başbakanlar var, bu eski başbakanların mirasçıları var. Dolayısıyla bu konu polemik konusu yapılacak bir konu değil. Devletin de belli bir hiyerarşisi var. O hiyerarşi içinde oluşması gereken bir yapı var. Bu, şahıslarla alakalı değil; bugün A şahsı olur bu makamda, yarın B şahsı olur ama bir düzeni de devam ettirmemiz gerekiyor. Burada rakamlara girmek istemiyorum. Sayın Ağbaba sizin maaşınız Cumhurbaşkanımızın maaşından yüksek, bunu söylemekle yetineyim sadece. Bu artıştan sonra da öyle kalma ya devam ediyor, onu da söylemiş olayım, daha fazlasını da söylemeyeyim. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanımızın Maaşı Milletvekili Maaşının Altında - Son Dakika


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