2023 seçimleri öncesi yeni bir parti daha kuruldu: Milliyetçi Sol Parti - Son Dakika
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2023 seçimleri öncesi yeni bir parti daha kuruldu: Milliyetçi Sol Parti

08.08.2022 17:01
2023 seçimleri öncesi yeni bir parti daha kuruldu: Milliyetçi Sol Parti

2023 yılının haziran ayında yapılacak seçimler öncesi yeni bir parti daha kuruldu. Genel Başkanlığını Hüseyin Alpay'ın yaptığı, kısa adı 'Milli Sol' olan Milliyetçi Sol Parti'nin kuruluşu için İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapıldı. Alpay, Türk milliyetçiliği temelleri üzerine kurulan bir parti olduklarını ifade etti.

Türkiye'de seçim atmosferine girildikçe yeni parti sayısı da artıyor. Rahmetli başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşinin kurduğu Demokratik Sol Halk Partisi'nin son genel başkanı Gazeteci Hüseyin Alpay, yeni bir siyasi parti kurma kararı aldı. Hüseyin Alpay, partisinin adını Milliyetçi Sol Parti olarak belirledi. Partinin kısa adı ise 'Milli Sol' oldu.

"TEMELİMİZDE TÜRKÇÜLÜK OLACAK

Siyasi partinin Genel Başkanı Hüseyin Alpay, yaptığı açıklamada; 'Kökleri bu topraklara ait, halkımızın manevi değerleriyle çelişmeyecek yerli ve sol bir partiyi Türkçülük temelleri üzerinde inşa etmek istedik. Türkiye adına hayırlara vesile olmasını diliyoruz' ifadelerini kullandı.

2023 seçimlerine giderken Milli Sol Parti de kuruldu

Milli Sol Partisi Genel Başkanı Hüseyin Alpay, hedeflerinin 2023 yılındaki seçimlere girmek olduğunu vurguladı.

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SON DAKİKA: 2023 seçimleri öncesi yeni bir parti daha kuruldu: Milliyetçi Sol Parti - Son Dakika
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