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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan videolu "Ukrayna" paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan videolu "Ukrayna" paylaşımı Açıklaması

03.02.2022 22:53
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan videolu "Ukrayna" paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrarı sağlayıcı her türlü adımı atmaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrarı sağlayıcı her türlü adımı atmaya hazır olduğunu ifade etti.

Altun, Twitter hesabından "Türkiye- Ukrayna ilişkileri"ne ilişkin videolu bir mesaj paylaştı.

Türkiye ve Ukrayna arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinden bu yana 30 yıl geçtiğini, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın her gün daha da güçlendiğini belirten Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz, bölgesinde barış ve istikrarı sağlayıcı her türlü adımı atmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Altun'un paylaşımında yer alan videoda ise Türkiye ve Ukrayna'nın karşılıklı saygı ve iş birliğine dayalı güçlü ilişki içinde iki ülke konumunda olduğu vurgulanarak, 1991'de Ukrayna bağımsızlığını ilan ettiğinde Türkiye'nin Kiev yönetimini tanıyan ilk ülkeler arasındaki yer aldığı hatırlatıldı.

Videoda, 3 Şubat'ın Ankara ve Kiev arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 30'uncu yıl dönümü olduğu anımsatılarak, son 20 yılda iki ülke arasındaki ilişkiler giderek güçlenirken, bu ilişki türünün 2011'de stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiği kaydedildi.

Haziran 2017'den itibaren iki ülke vatandaşlarının vizesiz seyahat etme imkanına kavuştuğu belirtilen videoda, şu ifadelere yer verildi:

"İki ülke arasında gelişen bu ilişkiler ticarete de yansıdı ve 2020 yılında 4,6 milyar dolar olan karşılıklı ticaret hacminin 2021'de 7,4 milyar dolara yükselmesi, 10 milyar dolar olarak belirlenen ticaret hedefine kolaylıkla ulaşılacağını gösteriyor. Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski liderliğinde imzalanan yeni serbest ticaret anlaşmasının, müttefik iki ülke arasındaki ticarette yeni ufuklar açmasını bekliyor. Ankara ve Kiev turizm, ticaret, eğitim, yatırım, teknoloji paylaşımı ve savunma sektörlerinde yakın bir iş birliği içinde ilişkilerini sürdürüyor. Türkiye'nin yerli ve milli insansız hava araçları Ukrayna'nın ulusal güvenliği için önemli bir rol üstlenirken, Türkiye, yeni ortak projelerle gelecekteki savunma iş birliğini daha da artırmayı hedefliyor. Diplomasi masasında ise Ankara Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü yüksek sesle desteklerken, Kırım'ın iade edilmesi yönündeki çağrılarını sürdürüyor. Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin düşürülmesi amacıyla ara buluculuğa hazır olduğunu her fırsatta dile getirirken, barışçıl bir çözüm için tüm diplomatik girişimleri de destekliyor. Güvenlik, istikrar ve bölgenin huzuru Ankara için en ileri öncelik olmaya devam ediyor."

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Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan videolu 'Ukrayna' paylaşımı Açıklaması - Son Dakika


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