Son dakika haber: Altun: Türkiye'nin en büyük çabası, bölgesel ve küresel barışa destek olmaktır - Son Dakika

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ve yarın yapacağı görüşmelerle son bir haftada 14 diplomatik görüşme yapacağını belirterek, " Türkiye'nin en büyük çabası, bölgesel ve küresel barışa destek olmaktır" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, geniş çaplı uluslararası katılımla birbirinden önemli paneller ve toplantıların yapıldığı Antalya Diplomasi Forumu'nu (ADF) geride bıraktıklarını bildirdi. ADF 2022 kapsamında Türkiye'ye gelen pek çok önemli isimle Antalya'da buluştuklarını belirten Altun, "Ukrayna-Rusya-Türkiye dışişleri bakanlarının toplantıları ile başlayan görüşmelerde dünyanın nabzı, Antalya'da attı. Birçok devlet adamı, siyasetçi, akademisyen ve diplomatı bir araya getiren etkinlik, Cumhurbaşkanı'mızın yoğun diplomasi trafiğine eşlik etti. Cumhurbaşkanı'mız son 4 günde; 8 Devlet Başkanı, 2 Başbakan, 2 Uluslararası Kuruluş Başkanı ile bir araya geldi. Bugün ve yarın gerçekleştireceği görüşmelerle Cumhurbaşkanı'mız son bir haftada 14 diplomatik görüşme gerçekleştirmiş olacak. Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın gayretleri sayesinde bölgesinde istikrarlaştırıcı güç olarak varlık bulan ve saygı gören bir ülke haline geldi. Bunun en somut örneği son bir haftada gerçekleşen bu yoğun diplomasi trafiğidir. İnsani meselelere her zaman duyarlı olan Türkiye, sahadaki gerçeklikleri hem insani açıdan hem de diplomatik açıdan ele alıyor. Türkiye'nin en büyük çabası, bölgesel ve küresel barışa destek olmaktır" ifadelerini kullandı.