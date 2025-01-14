Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Suriye'deki Yeni Hükümetin Enformasyon Bakanı Muhammed Yakub El-Ömer ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Suriye'deki Yeni Hükümetin Enformasyon Bakanı Muhammed Yakub El-Ömer ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye'deki Yeni Hükümetin Enformasyon Bakanı Muhammed Yakub El-Ömer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

14.01.2025 15:45
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye'deki Yeni Hükümetin Enformasyon Bakanı Muhammed Yakub El-Ömer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suriye'deki yeni hükümet ile Türkiye arasında medya ve iletişim alanında iş birliği, dezenformasyonla mücadele gibi konular ele alındı.

Altun, medya ve iletişim alanının bu süreçte çok önemli olduğunu belirterek, Suriye halkının gerçek görüşlerini, uluslararası kamuoyuna doğru bir şekilde aktarmanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Kara propaganda, dezenformasyon ve sistematik yalanlara karşı güçlü bir şekilde hareket etmenin de zaruri olduğunun altını çizen Altun, bu konularda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Altun, iletişim alanında iş birliğini somutlaştırmak amacıyla üzere teknik bir uzman heyetin Suriye'ye gelebileceğini ifade etti.

Suriye'deki Yeni Hükümetin Enformasyon Bakanı Muhammed Yakub El-Ömer de Türkiye ile koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Suriye'nin iletişim alanında Türkiye'yi örnek alarak çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve sizlere ve Türkiye'deki kardeşlerimize en zor zamanımızda yanımızda oldukları için teşekkür ediyoruz" dedi.

Bakan Muhammed Yakup El-Ömer, çalışmaları yakından icra etmek için İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u Suriye'ye davet etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Fahrettin Altun, Politika, Hükümet, Suriye, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Suriye'deki Yeni Hükümetin Enformasyon Bakanı Muhammed Yakub El-Ömer ile görüştü - Son Dakika

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