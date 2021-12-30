Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 2022'yi "Kamu Personeli Eğitim Atılım Yılı" ilan etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, eğitim ve gelişim faaliyetlerine yönelik çalışmaların yenilikçi yöntemlerle devam etmesi ve kamu personeline ihtiyaca yönelik eğitimlerin verilmesi hedefiyle 2022'yi "Kamu Personeli Eğitim Atılım Yılı" ilan etti.

İnsan Kaynakları Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye, kamu personelinin eğitim ve geliştirilme faaliyetlerine erişimini kolaylaştırmak, niteliklerini artırmak ve eğitim harcamalarının daha etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla "Eğitim Her Yerde" sloganıyla hayata geçirilen projelerle, kamu personeli eğitiminde lider ülkelerden biri olmayı hedefliyor.

İlki 2019 yılında kamu kurumlarının personel eğitimine ayırdıkları bütçe, kullandıkları eğitim yöntemleri, eğitici profili ve eğitimden yararlanan kişi sayısı gibi bilgiler toplanarak hazırlanan Kamu Kurumları Eğitim ve Geliştirme Faaliyetleri Raporu'nun ikincisi 2020 yılı verileriyle hazırlandı.

Kamu kurumlarının personel eğitimi faaliyetlerinin yıl bazında etkililiğini ölçmek için hazırlanan raporlarda, eğitim uygulamalarının güçlü ve gelişime açık noktaları da analiz edildi. Her bakanlıkta, bakanlık üst yönetimi ve personel eğitiminden sorumlu tüm yetkililerle paylaşılan raporlarda, ulusal ve uluslararası iyi uygulama örnekleri ile karşılaştırmalar ve verimliliğin artırılması için çözüm önerileri yer aldı.

Kamu kurumlarının hizmetine sunulduğu Nisan 2020'den bu yana Uzaktan Eğitim Kapısı'na 420 kamu kurumu ve 3,73 milyon çalışan dahil edilirken, 4 binden fazla eğitim faaliyeti ile Türkiye'nin dört bir yanından 1,65 milyon kamu çalışanının eğitim alması sağlandı.

Eğitimde önemli bir paradigma değişimi sağlandı

Kamu çalışanlarının dijital becerilerinin geliştirilmesi, eğitim faaliyetlerine standardizasyon getirilmesi ile kamuda "Uzaktan Eğitim Kültürü" oluşturuldu ve platformda yer alan eğitimlerin izlenme sayısı 11,8 milyona ulaştı.

Bu yıl yüz yüze gerçekleştirilse 7,8 milyar lira harcama gerektiren eğitimler, platform aracılığıyla dijital ortamda tamamlanırken, kamu personelinin eğitimi konusunda önemli bir paradigma değişimi sağlandı.

Uzaktan Eğitim Kapısı'nda her kurum kendi uzmanlığı doğrultusunda eğitim oluşturuyor ve mesleki gelişim eğitimleri, bilgi teknolojileri, mevzuat eğitimleri başta olmak üzere onlarca kategoride eğitimler tüm kurumların hizmetine sunuluyor.

Böylelikle kamu personeli, fırsat eşitliği çerçevesinde bilgi ve becerilerini geliştirebileceği eğitimlere katılabilirken, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak insan kaynağının niteliği artırılıyor.

2022 yılı "Kamu Personeli Eğitim Atılım Yılı" ilan edildi

Eğitim ve gelişim faaliyetlerine yönelik çalışmaların yenilikçi yöntemlerle devam etmesi ve kamu personeline ihtiyaca yönelik eğitimlerin verilmesi hedefiyle 2022 yılı ofis tarafından "Kamu Personeli Eğitim Atılım Yılı" ilan edildi.

Bu kapsamda Uzaktan Eğitim Kapısı'nda yapay zeka destekli güncel eğitim teknolojisi kullanılarak etkileşim içeren, eğitim esnasında ölçme ve değerleme yapılabilen ve ihtiyaca göre özel olarak geliştirilmiş eğitimlerin oranı artırılıyor.

Eğitim alanların tercihleri de dikkate alınarak tasarlanan sistemde bireyselleştirilmiş öğrenme ortamları yaratılıyor ve eğitimlerin etkisi sürekli ölçülebiliyor. Veriye dayalı yönetim anlayışı ile ülkede eğitim ve geliştirme faaliyetlerine yönelik makro politikaların belirlenmesine katkı sağlayan İnsan Kaynakları Ofisi, bakanlıklarca yürütülecek çalışmaları da desteklenmeye devam edecek.

Hedef nitelikli kamu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, şunları kaydetti:

"En ileri ekonomilerde olduğu gibi reel sektörün önünü açan ve hizmet kalitesini sürekli artıran nitelikli bir kamu hedefliyoruz. Bunun en önemli aracı da personel eğitimi. Bu kapsamda, iki yıldır hazırlanan eğitim ve geliştirme faaliyetleri raporlarında gelişime açık noktalar ve çözüm önerileri belirlendi. Yerli ve milli bir yazılım olan Uzaktan Eğitim Kapısı ile kapsayıcılık, sürdürülebilirlik ve fırsat eşitliği ilkeleri çerçevesinde eğitim faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Uzaktan Eğitim Kapısı'nda 7/24 eğitimlere erişim sağlanmaya devam ederken, kamu çalışanlarının eğitiminde kritik öneme sahip ihtiyaçların tespit edilmesi ve 21. yüzyıl yetkinliklerinin kazandırılabilmesi için Türkiye'nin en kapsamlı Eğitim İhtiyaç Analizi çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalarla ülkemizin kamu personeli eğitiminde büyük bir atılım hedefliyoruz."

İnsan Kaynakları Ofisi Eğitim ve Geliştirme Daire Başkanı Dr. Savaş Ceylan ise kamu kurumlarının merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında görev yapan her düzeydeki çalışanlarının eğitim ve geliştirme ihtiyaçlarını tespit edilebilmek için Türkiye'de ilk defa kapsamlı bir eğitim ihtiyaç analizi yapıldığını belirtti.

Çalışma kapsamında ilk aşamada kamu kurumlarında var olan görev tanımları ile iş akış süreçlerinin incelendiğini anlatan Ceylan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İkinci aşamada ise 600 bine yakın çalışandan toplanan verilerle tüm kamu personelinin görev ve sorumlulukları, sahip olmaları gereken bilgi ve becerileri, uyguladıkları mevzuat ile kullandıkları bilgisayar sistemlerine ilişkin öncelikli eğitim ihtiyaçları çağdaş ve bilimsel yöntemlerle tespit edildi. Ayrıca, çalışmaya katılan yöneticilerden de toplanan verilerle değişen dünya ve iş yaşamında daha etkin olabilmek için sahip olunması gereken problem çözme, yaratıcılık ve takım çalışması gibi 21. yüzyıl yetkinliklerine yönelik eğitim ihtiyaçları belirlendi. Kurumlara özel hazırlanan Eğitim İhtiyaç Analizi Raporları ile tüm Bakanlıklar 2022 yılı eğitim ve geliştirme faaliyetlerini önceliklerine göre belirleyebilmekte ve tüm personelin yararlanabilmesi için gerekli planlamayı yapabilmekte."