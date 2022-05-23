Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 4 önemli başlıkla toplanıyor: İsveç-Finlandiya NATO üyeliği, Ukrayna-Rusya savaşı, ekonomi ve maymun çiçeği salgını - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 4 önemli başlıkla toplanıyor: İsveç-Finlandiya NATO üyeliği, Ukrayna-Rusya savaşı, ekonomi ve maymun çiçeği salgını

23.05.2022 00:43

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün bir araya gelecek. Kabinede görüşülecek konuların başında İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği, Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum, ekonomi başlığı altında; enflasyonla mücadele, emekliler ile kamu memurlarının özlük haklarındaki düzenlemeler ve halk sağlığı konusunda koronavirüs ile birlikte maymun çiçeği salgınındaki son gelişmeler yer alıyor.

Son olarak 9 Mayıs'ta toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 23 Mayıs'ta Beştepe'de toplanacak. Türkiye toplantıdan çıkacak kararları merak ederken görüşülecek konuların 4 ana başlıkta sıralanması bekleniyor.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ MASADA

Buna göre, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurmasıyla başlayan süreç, toplantının bir numaralı ana gündem maddesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya liderleriyle yaptığı görüşmelerin detayları toplantıda değerlendirilecek.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Toplantıda ayrıca halen devam eden Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor. 24 Şubat'ta başlayan savaş son dönemde ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.

EKONOMİDE YAŞANAN GELİŞMELER

Kabinede ekonomi başlığı altında 6 milyon memur ve emekliyi ilgilendiren 3600 ek göstergede yapılan çalışmalar incelenecek. Enflasyonla mücadelede gelinen son durum ise toplantıda değerlendirilecek ana gündem maddelerinden biri olacak.

KORONAVİRÜS VE MAYMUN ÇİÇEĞİ VÜRÜSÜ

Halk sağlığı konusunda ise koronavirüsle mücadelede kapsamında uygulanan toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarındaki maske yasağının yeniden değerlendirilmesi bekleniyor. Dünyada hızla yayılarak paniğe neden olan maymun çiçeği virüsü ile ilgili de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne bilgi vereceği tahmin ediliyor.

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 4 önemli başlıkla toplanıyor: İsveç-Finlandiya NATO üyeliği, Ukrayna-Rusya savaşı, ekonomi ve maymun çiçeği salgını - Son Dakika


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