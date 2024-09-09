Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.15'te başladı ve önemli gündem maddelerinin ele alınması bekleniyor.
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9.09.2024 17:06:20. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı - Son Dakika
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