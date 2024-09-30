Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.35'te başlayan toplantıda, ülke gündemine dair önemli konular görüşülecek. Toplantıdan çıkacak kararlar, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik gündemini etkileme potansiyeline sahip.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
30.09.2024 21:17:58. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?