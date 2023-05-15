2. tura kalınan seçimlerde oy pusulasının üzerindeki adayların sıralaması belli oldu - Son Dakika
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2. tura kalınan seçimlerde oy pusulasının üzerindeki adayların sıralaması belli oldu

15.05.2023 18:47

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalan adayların yer aldığı oy pusulası belli oldu. Buna göre; Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada bulunurken, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci sırada olacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı için ikinci tura kaldı. En çok oy alan iki aday için yeni oy pusulaları basılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek olan ikinci tur yarışında vatandaşların kullanacağı oy pusulası ortaya çıktı.

"ERDOĞAN BİRİNCİ SIRADA"

YSK Başkanı Ahmet Yener, oy pusulalarında sıralamanın değişmeyeceğini belirterek, "Sıralamalarındaki adayın bir önceki adayın yarışa devam etmemesi halinde onun yerini alması şeklinde daha önce aldığımız bir kararımız bulunmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada, Kemal Kılıçdaroğlu da ikinci sırada yer alacaktır" açıklamasında bulunmuştu.

İşte ikinci tura ilişkin oy pusulası:

Kaynak: İHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 2. tura kalınan seçimlerde oy pusulasının üzerindeki adayların sıralaması belli oldu - Son Dakika


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