Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Terörle mücadele samimi bir şekilde yapıldığı zaman başarılı olur" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Terörle mücadele samimi bir şekilde yapıldığı zaman başarılı olur"

02.08.2022 10:35
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Terörle mücadele samimi bir şekilde yapıldığı zaman başarılı olur"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, terörle mücadelenin küresel düzeyde, tutarlı, dürüst ve samimi bir şekilde yapıldığı zaman başarılı olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, terörle mücadelenin küresel düzeyde, tutarlı, dürüst ve samimi bir şekilde yapıldığı zaman başarılı olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı yazılı açıklamasında, terörle mücadelenin küresel düzeyde, tutarlı, dürüst ve samimi bir şekilde yapıldığı zaman başarılı olacağını belirterek, "DEAŞ, El-Kaide, PKK, PYD, YPG, FETÖ terör ortak noktasında buluşan zalim ve cani kötülük örgütleridir. Türkiye'nin duruşu ise hepsine karşı topyekun mücadele tek yoldur" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

İbrahim Kalın, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Terörle mücadele samimi bir şekilde yapıldığı zaman başarılı olur' - Son Dakika

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