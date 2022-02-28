Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli telefon görüşmesi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli telefon görüşmesi

28.02.2022 18:13
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Federasyonu Devlet Başkanının Dış Politika Başdanışmanı Yuri Uşakov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Federasyonu Devlet Başkanının Dış Politika Başdanışmanı Yuri Uşakov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Ukrayna'daki çatışmalar ve Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerde gelinen son nokta ele alındı. Diplomatik girişimlerin sonuç vermesi ve ateşkes müzakerelerinin başarıyla sonuçlanmasının bölgenin barış ve istikrarı açısından önemine vurgu yapıldı. Çatışma ve gerginlik ortamının bir an önce sonlandırılması için ortak çabaların arttırılması hususunda mutabık kalındı. - ANKARA

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Rusya Federasyonu, İbrahim Kalın, Politika, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli telefon görüşmesi - Son Dakika


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