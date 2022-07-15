Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'FETÖ ile mücadelemiz kararlı bir şekilde sürdürülecektir' - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'FETÖ ile mücadelemiz kararlı bir şekilde sürdürülecektir'

15.07.2022 09:09
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'FETÖ ile mücadelemiz kararlı bir şekilde sürdürülecektir'

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Devletimizin ve milletimizin ortak düşmanı olan FETÖ ile mücadelemiz kararlı bir şekilde sürdürülecektir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Devletimizin ve milletimizin ortak düşmanı olan FETÖ ile mücadelemiz kararlı bir şekilde sürdürülecektir. Darbe kalkışmasında bulunanlar dünyanın hiçbir yerinde güvende olamayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yıl dönümüne ilişkin açıklama yaptı. Kalın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz gecesi, tarihimizin en karanlık gecelerinden birine dönüşmekteyken milletimiz bu hain darbe girişimini başarısızlığa uğratarak bir destan yazmıştır. O gece milli iradeye canı pahasına sahip çıkan halkımızın kahramanlığına ve FETÖ'cü hainlerin ve destekçilerinin karanlık yüzüne tüm dünya tanık olmuştur. Milletimizin dayanışma ruhu, her türlü uluslararası destekli terör grubunun planlarını boşa çıkaracak güçtedir. O geceki cesaretimiz, dik duruşumuz, birliğimiz ve kararlılığımız aynı heyecanla devam etmektedir. Devletimizin ve milletimizin ortak düşmanı olan FETÖ ile mücadelemiz kararlı bir şekilde sürdürülecektir. Darbe kalkışmasında bulunanlar dünyanın hiçbir yerinde güvende olamayacaktır. Dini ve manevi değerleri istismar ve tahrif ederek bir ihanet şebekesi, sapkın bir inanç ve Türkiye düşmanlarının maşası haline gelen FETÖ'ye karşı her zemin ve satıhta mücadelemiz devam edecektir. FETÖ'ye ülkelerinde kucak açanlara, göz yumanlara ve onları Türkiye'ye karşı kullanmaya çalışanlara çağrımızı yineliyoruz: Koynunuzda beslediğiniz yılan dönüp bir gün sizi de sokacaktır. Bu zehirli yapıdan bir an evvel kurtulun. 15 Temmuz Destanı'nın yıl dönümünde şehitlerimizi hürmetle, minnetle ve rahmetle yad ediyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 15 Temmuz ruhuyla Türkiye aşkına gayretle çalışmaya devam edeceğiz."

(Hülya Keklik/İHA)

YORUMLAR
500
Brüksel Büyükelçisi Ulusoy: 'FETÖ ile mücadele yılmadan sürdürülecek bir süreç' Brüksel Büyükelçisi Ulusoy: 'FETÖ ile mücadele yılmadan sürdürülecek bir süreç'
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'FETÖ ile mücadelemiz kararlı bir şekilde sürdürülecektir' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:55 TRT'nin ilk spikerlerinden olan Aytaç Kardüz, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu
00:53 CHP'li Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu'nu eleştirdi: Hatalarını kabul etmemesinden bazı partililer rahatsız
00:03 TV ekranlarında eşine az rastlanır bir olay yaşandı: Canlı yayında kanlar içinde kalan spiker haber sunmaya devam etti
23:56 Acilde sıra beklemeden sağlıkçıların odasını basan grup ortalığı karıştırdı! Sağlıkçılarla hasta yakınları arasında arbede çıktı
23:51 ABD eski başkanı Donald Trump'un ilk eşi Ivana Trump hayatını kaybetti
23:49 ABD'den Türkiye'ye satışı onaylanan F-16'larla ilgili kısıtlama! Yunan hava sahasının ihlal edilmeyeceğine dair şart koşuldu
23:12 Fenerbahçe'de beklenen oldu! Kim Min-jae'nin serbest kalma bedelini yatıran Fransız ekibi Rennes transferi tamamladı
23:09 Malezya'da korkunç olay! Nehirden fırlayıp genci yutan timsahın midesi açıldı, ceset kalıntılarını gören acılı teyze gözyaşlarına boğuldu
22:23 İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ABD'ye tehdit: Her türlü hataları pişman olmalarına neden olacak
22:18 Fenerbahçelilerin heyecanla beklediği Dinamo Kiev maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 12:11:21. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'FETÖ ile mücadelemiz kararlı bir şekilde sürdürülecektir' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement