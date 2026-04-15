Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen YİK toplantısına başkanlık etti. Toplantıya, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ile kurul üyesi eski TBMM Başkanları Köksal Toptan, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın yazılı açıklama yapması bekleniyor. - ANKARA