Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23-23 Ekim tarihleri arasında Rusya ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesinde dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23-24 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceği Rusya Federasyonu ziyareti nedeniyle Erdoğan'ın dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106'ncı maddesi gereğince Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de - Son Dakika
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