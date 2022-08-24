CHP lideri Kılıçdaroğlu Samsun'a geliyor - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu Samsun'a geliyor

24.08.2022 16:31
CHP lideri Kılıçdaroğlu Samsun'a geliyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Ağustos Çarşamba günü Samsun'a gelecek.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Ağustos Çarşamba günü Samsun'a gelecek.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Samsun programı netleşti. Kılıçdaroğlu, 31 Ağustos'ta saat 09.30'da Vezirköprü ilçesinde STK başkanları, muhtarlar ve kanaat önderleri ile kahvaltı programında bir araya gelecek, ardından esnaf ziyaretinde bulunacak. Ardından saat 13.30'da CHP Meclis Grubu Bafra ilçesinde toplanacak. Grup toplantısına milletvekilleri, parti meclis üyeleri, genel başkan yardımcıları katılacak.

Grup toplantısı sonrası Bafra'da esnaf ziyaretinde bulunacak olan Kılıçdaroğlu, ardından Alaçam ilçesinde çeltik üreticilerini ziyaret edecek. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu Samsun'a geliyor - Son Dakika

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