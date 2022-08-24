CHP lideri Kılıçdaroğlu Samsun'a geliyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Samsun programı netleşti. Kılıçdaroğlu, 31 Ağustos'ta saat 09.30'da Vezirköprü ilçesinde STK başkanları, muhtarlar ve kanaat önderleri ile kahvaltı programında bir araya gelecek, ardından esnaf ziyaretinde bulunacak. Ardından saat 13.30'da CHP Meclis Grubu Bafra ilçesinde toplanacak. Grup toplantısına milletvekilleri, parti meclis üyeleri, genel başkan yardımcıları katılacak.

Kılıçdaroğlu: 'Erdoğan'ın Gemisine Binip Halkımızı Soyup, Soğana Çeviren Herkes ile Benim Bir Derdim Var'

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun, Politika, Son Dakika

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