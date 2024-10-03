Dalgın: Para pula dönüştü, yeni banknot stratejisi şart

Politika

DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, 200 liranın 6 dolara karşılık geldiğini, paranın pula dönüştüğünü ileri sürerek, Türkiye'nin yeni banknot stratejisine ihtiyacının olduğunu kaydetti.

Dalgın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapacağını hatırlattı.

Komisyondaki görüşmeler sırasında Karahan'a bazı sorular yönelteceğini aktaran Dalgın, vatandaşın enflasyon hedefine inanmadığını söyledi.

Son 1,5 yılda faizin 6 kat yükseldiğini dile getiren Dalgın, "Pek çok ülkede bir yılda görülen enflasyonu biz bir ayda yaşıyoruz." dedi.

Dolar bazında enflasyonun yüzde 20 olduğunu anımsatan Dalgın, 200 liranın 6 dolara karşılık geldiğini, paranın pula dönüştüğünü ileri sürerek, Türkiye'nin yeni banknot stratejisine ihtiyacının olduğunu belirtti.