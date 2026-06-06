Darende Belediye Başkanı Bozkurt\'tan Balaban Gökderen Mezrası\'na ziyaret

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Balaban Gökderen Mezrası'nda hane ziyaretlerinde bulundu.

Darende ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Bozkurt, köy evlerinde gerçekleştirilen ziyaretlerde hemşehrileriyle sohbet etti, vatandaşların taleplerini dinledi.

Ziyaret kapsamında çocuklarla da yakından ilgilenen Bozkurt, "Bazen bir çocuğun gözlerindeki masumiyet, uzun uzun anlatılamayan duyguları tek başına ifade eder" ifadelerini kullandı.

Hane ziyaretlerinin sıcak bir atmosferde geçtiğini belirten Bozkurt, çay sohbetleri ve vatandaşların misafirperverliğiyle güzel anlar yaşandığını kaydetti. Hemşerilerinin gösterdiği sevgi ve ilgiden memnuniyet duyduğunu kaydeden Bozkurt, "Bu toprakların en kıymetli hazinesi, insanımızın samimiyeti ve çocuklarımızın umut dolu yarınlarıdır" dedi.

Ziyaretin ardından mahalle sakinleri, belediye çalışmalarından dolayı Başkan Bozkurt'a teşekkür etti. - MALATYA