Darende Belediye Başkanı Bozkurt, eski Arsin Belediye Başkanı Gürsoy'u ağırladı - Son Dakika
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Darende Belediye Başkanı Bozkurt, eski Arsin Belediye Başkanı Gürsoy'u ağırladı

Darende Belediye Başkanı Bozkurt, eski Arsin Belediye Başkanı Gürsoy\'u ağırladı
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Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, eski Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy'u Kaymakam Ömer Sirkeci ile birlikte ağırladı. Görüşmede ilçenin tarihi ve kültürel mirasının korunması ile tanıtımına yönelik çalışmalar ele alındı.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, 2019-2024 yılları arasında Arsin Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Muhammet Sait Gürsoy'u, Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci ile birlikte ilçede ağırladı.

Darende Belediyesi'nde gerçekleşen buluşmada, Somuncu Baba diyarı Darende'nin köklü tarihi, kültürel mirası ve doğal güzellikleri ele alındı. Görüşmede ilçenin tarihi ve kültürel değerlerinin korunarak gelecek nesillere aktarılması ile Darende'nin tanıtımına yönelik yapılabilecek çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, nazik ziyareti ve kıymetli sohbeti dolayısıyla Muhammet Sait Gürsoy'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Darende Belediye Başkanı Bozkurt, eski Arsin Belediye Başkanı Gürsoy'u ağırladı - Son Dakika

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