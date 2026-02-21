Darende Belediye Başkanı Bozkurt, personelle iftarda bir araya geldi

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Ramazan ayı dolayısıyla belediye personeliyle iftar programında bir araya geldi.

Belediye tarafından düzenlenen programda konuşan Başkan Bozkurt, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna dikkat çekti. Aynı sofrayı paylaşmanın önemine vurgu yapan Bozkurt, belediye çalışanlarının ilçeye hizmet noktasındaki emeğine teşekkür etti. Belediyeciliğin yalnızca fiziki hizmetlerden ibaret olmadığını belirten Bozkurt, "Belediyecilik, bir yetimin başını okşamak, bir yaşlının duasını almak, bir çocuğun yüzünde tebessüm olmaktır. Attığımız her adımda sizlerin emeği ve alın teri var" dedi.

Gece gündüz demeden görev yapan tüm personele teşekkür eden Bozkurt, sahada ve masa başında çalışan belediye personelinin Darende'nin gelişimine katkı sunduğunu ifade etti.

Program, yapılan iftarın ardından sona erdi. - MALATYA