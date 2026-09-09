Darende'de Başkan Bozkurt ve Milletvekili Ölmeztoprak yatırım alanlarını gezdi - Son Dakika
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Darende'de Başkan Bozkurt ve Milletvekili Ölmeztoprak yatırım alanlarını gezdi

Darende\'de Başkan Bozkurt ve Milletvekili Ölmeztoprak yatırım alanlarını gezdi
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Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Sıraç Kara Ölmeztoprak ile ilçedeki yatırım ve çalışmaları yerinde inceledi. Heyet, Yeni Çarşı, Millet Bahçesi, Asfalt Plent Tesisi ve GES Proje Alanı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla da bir araya geldi.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Sıraç Kara Ölmeztoprak ile birlikte ilçede devam eden yatırım ve çalışmaları yerinde inceledi.

Darende'de gerçekleştirilen program kapsamında Yeni Çarşı ve Millet Bahçesi inşaat alanlarını ziyaret eden Bozkurt ve Ölmeztoprak, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Asfalt Plent Tesisi'nde incelemelerde bulunularak ilçenin yol ve altyapı çalışmaları değerlendirildi.

Tarihi Yusuf Paşa Bedesteni ve Darende Sanat ve Eğitim Atölyesi'ni de ziyaret eden heyet, ilçenin tarihi, kültürel ve sosyal değerlerine yönelik çalışmaları ele aldı. GES Proje Alanı'nda da incelemelerde bulunan Bozkurt ve Ölmeztoprak, enerji yatırımları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Programın devamında Ağılyazı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen heyet, hane ziyaretleri gerçekleştirdi.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, ilçenin gelişimi ve geleceğine yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, programa katılan Milletvekili İnanç Sıraç Kara Ölmeztoprak'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Darende'de Başkan Bozkurt ve Milletvekili Ölmeztoprak yatırım alanlarını gezdi - Son Dakika

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