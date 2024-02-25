Davet tartışması alevleniyor! İmamoğlu\'ndan Kurum\'a belgeli yanıt: Utanır mı acaba?

Politika

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılacak Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattının törenine davet edildiğini duyurmuştu.

KURUM: İMAMOĞLU'NA HERHANGİ BİR DAVET YAPILMAMIŞ

İmamoğlu'nun davetle ilgili sözlerini yalanlayan Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum "Ben dün Altyapı ve Ulaştırma Bakanımızla beraberdim. Kendisine herhangi bir davet yapılmamış. Başkan İstanbul'da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yapıyor" ifadelerini kullanmıştı.

İMAMOĞLU KENDİSİNE YOLLANAN MESAJI PAYLAŞTI

Silivri'de halk buluşmasında konuşan İmamoğlu ise kendisine Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan tarafından gönderilen davet mailini ekrana yansıtarak Murat Kurum'a yanıt verdi.

"İBB BAŞKANI'NIN DAVET EDİLMEMESİNE SEVİNEN BİRİ OLUR MU YA"

"Şimdi bunu görünce utanır mı bilmem" diyen İmamoğlu şunları kaydetti; "'Bu zamana kadar hiç davet edilmemiştim. İlk kez Sirkeci-Kazlıçeşme Tren Hattı için davet geldi, çok teşekkür ederim. 'Bu davete katılacağım' dedim. Ertesi gün ses acemi adaydan çıktı. Acemi aday dedi ki, büyük bir şey yakalamış gibi 'Hayır, Ulaştırma Bakanı'na sordum İmamoğlu davet edilmedi' dedi. Sevindi ya! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İstanbul'da bir açılışa davet edilmemesine sevinen biri olur mu ya!

"BU ACEMİ ADAYA BUNU POSTAYLA YOLLAYACAĞIM"

İş burada bitmedi. (Sahnedeki ekran mail görüntüsü yansıtıldı) Bu bana gelen davet maili... Kimden geliyor davet? Açılışın olduğu yerin ilçe Belediye Başkanı sayın Ergün Turan'dan. Nereye geliyor? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı protokolüne geliyor. Yani benim protokolüme 27 Şubat'ta gelmiş. Şimdi benim için 'kendi kendine davet uyduruyor' diyen bu acemi adaya bunu postayla yollayacağım. Utanır mı bilmem! Bu maili gördü ya nasıl kıvırmaya başlayacak. Utanacağını zannetmiyorum. Eğer utansaydı 'heyelan tehlikesi yoktur' diyen ÇET raporuna imza atıp 9 kişinin ölümünden dolayı utanıp özür dilerdi. Magazin programına katılıp gülerek 'ÇET raporuyla ne alakası var' demezdi."