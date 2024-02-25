Davet tartışması alevleniyor! İmamoğlu'ndan Kurum'a belgeli yanıt: Utanır mı acaba? - Son Dakika
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Politika

Davet tartışması alevleniyor! İmamoğlu'ndan Kurum'a belgeli yanıt: Utanır mı acaba?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattının açılış törenine davet edildiğini belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum tarafından yalanlanmıştı. Kurum'un "Kendisine herhangi bir davet yapılmamış, hayali davetler yapıyor" sözlerine belgeli yanıt veren İmamoğlu, "Bu daveti acemi adaya göndereceğim acaba utanır mı?" diye konuştu.

25.02.2024 13:41  Güncelleme: 13:48
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılacak Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattının törenine davet edildiğini duyurmuştu.

KURUM: İMAMOĞLU'NA HERHANGİ BİR DAVET YAPILMAMIŞ

İmamoğlu'nun davetle ilgili sözlerini yalanlayan Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum "Ben dün Altyapı ve Ulaştırma Bakanımızla beraberdim. Kendisine herhangi bir davet yapılmamış. Başkan İstanbul'da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yapıyor" ifadelerini kullanmıştı.

İMAMOĞLU KENDİSİNE YOLLANAN MESAJI PAYLAŞTI

Silivri'de halk buluşmasında konuşan İmamoğlu ise kendisine Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan tarafından gönderilen davet mailini ekrana yansıtarak Murat Kurum'a yanıt verdi.

Davet tartışması alevleniyor! İmamoğlu'ndan Kurum'a belgeli yanıt: Utanır mı acaba?

"İBB BAŞKANI'NIN DAVET EDİLMEMESİNE SEVİNEN BİRİ OLUR MU YA"

"Şimdi bunu görünce utanır mı bilmem" diyen İmamoğlu şunları kaydetti; "'Bu zamana kadar hiç davet edilmemiştim. İlk kez Sirkeci-Kazlıçeşme Tren Hattı için davet geldi, çok teşekkür ederim. 'Bu davete katılacağım' dedim. Ertesi gün ses acemi adaydan çıktı. Acemi aday dedi ki, büyük bir şey yakalamış gibi 'Hayır, Ulaştırma Bakanı'na sordum İmamoğlu davet edilmedi' dedi. Sevindi ya! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İstanbul'da bir açılışa davet edilmemesine sevinen biri olur mu ya!

"BU ACEMİ ADAYA BUNU POSTAYLA YOLLAYACAĞIM"

İş burada bitmedi. (Sahnedeki ekran mail görüntüsü yansıtıldı) Bu bana gelen davet maili... Kimden geliyor davet? Açılışın olduğu yerin ilçe Belediye Başkanı sayın Ergün Turan'dan. Nereye geliyor? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı protokolüne geliyor. Yani benim protokolüme 27 Şubat'ta gelmiş. Şimdi benim için 'kendi kendine davet uyduruyor' diyen bu acemi adaya bunu postayla yollayacağım. Utanır mı bilmem! Bu maili gördü ya nasıl kıvırmaya başlayacak. Utanacağını zannetmiyorum. Eğer utansaydı 'heyelan tehlikesi yoktur' diyen ÇET raporuna imza atıp 9 kişinin ölümünden dolayı utanıp özür dilerdi. Magazin programına katılıp gülerek 'ÇET raporuyla ne alakası var' demezdi."

Davet tartışması alevleniyor! İmamoğlu\'ndan Kurum\'a belgeli yanıt: Utanır mı acaba?

Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Davet tartışması alevleniyor! İmamoğlu'ndan Kurum'a belgeli yanıt: Utanır mı acaba? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Talat Uzun: Bir açılışa İBB Başkanı davet edilmiş, İstanbul Halkı seçmiş, başkan olmuş. Bundan daha doğal ne var. Artık ayrıştırma hareketleri bitsin. Yan yana gelin savaş değil belediye seçimi bu. Bıktık artık bu dilden. Bu adam tekrar seçilirse eğer bunu yine İstanbullular seçecek, kimse seçmenin iradesine ipotek koyamaz. Diğeri seçilirse de aynı. İBB başkanı olacak. Vatandaş artık bıktı bu kör dövüşünden. 87 18 Yanıtla
  • Gerginyo : Evet kuru ne diyaceksin imam belgeli konuştu 68 23 Yanıtla
  • Harun Gür: Herkes devamlı konuşuyor. Vatandaşın bir oyu var günü gelince atar. Çok konuşmak bir şeyi değiştirmez. Vatandaş polemikten tantanadan gürültüden bıktı. 63 2 Yanıtla
  • Serkan Demircan: Acemi aday diyor sen tecrübelisin de ne oluyor 9 51 Yanıtla
  • Azat Deniz: Edep yahu bu adam buyuksehir belediye başkanı hiç utanmada yok 38 7 Yanıtla
  • Balalayka Trampet: Bu kuruma mahalle bile emanet edilmez antipatik 36 6 Yanıtla
  • kazbek tseyev: Hastadınız hepiniz hasta Serkan Demircan bu sözüm sana ve sinin gibi olanlata 7 1
  • zoro beyi: Akp de çok tecrübeli ülkenin durumu ortada 3 2
  • Balalayka Trampet: Kazbek bence sen hastasın 2 3
  • Teoman Ökmen: Talt Bey; yorumunuza harfiyen katılıyorum, bir seçmen olarak bu dildende, bu bakış açısından da, bu kayıkçı kavgalarındanda bıktım usandım. Ben kime oy vereceğime karar veriyorum, iktidar kanadınıda gördüm istanbulda, muhalefeti de. Kimin ne yaptığı, yapamadığı, nedenlerini gördüm kararımı ona göre oluşturdum zaten. Şimdi söylenenlerin ne kadar gerçekçi olduğuna bakıyorum. Kimin ne dediği hiç umurumda değil. 3 0
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SON DAKİKA: Davet tartışması alevleniyor! İmamoğlu'ndan Kurum'a belgeli yanıt: Utanır mı acaba? - Son Dakika
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