Davutoğlu: Makamların önemi yok, milletin hizmetine koşmak önemlidir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bizim için makamların önemi yok, milletin hizmetine koşmak önemlidir." dedi.

Davutoğlu, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için partisinin Goldcity Turizm Kompleksi'nde düzenlediği Alanya Belediye Başkanlığı Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Parti olarak ilk kez yerinde bir aday tanıtımı yaptıklarını belirten Davutoğlu, söz konusu Alanya olunca ekibine "Alanya'yı Ankara'ya çağırmak olmaz. Alaaddin Keykubat'ın diyarına giderek onların mekanında destek isteyeceğiz. Onlardan omuz vermelerini isteyeceğiz." ifadelerini kullandığını belirtti.

Alanya Belediye Başkanlığı için adaylarının Mevlüt Demir olduğunu ifade eden Davutoğlu, "Demir'i belediye başkanı olarak seçmeniz halinde bu makam herkese ait olacak. Bizim için makamların önemi yok, milletin hizmetine koşmak önemlidir. Alanya'ya hizmet etmek de benim için bir sorumluluk ve hesap verme meselesidir." dedi.

Yerel seçimlerin, seçmenleri çantada keklik görmek isteyenlere mesaj verme anlamını taşıyacağını anlatan Davutoğlu, "Terörle mücadele, Ayasofya kapatılmasın, başörtüsü yasağı dedik, oyumuzu verdik. Ama şimdi hesap sorma vakti. Bu seçim yeni bir milat olsun. Bu miladın adı temiz siyasettir, gerçek anlamda adalettir. O miladın adı Türkiye'nin gücünün yükselmesi ve dünyada itibarlı olmasıdır. Bu anlamda vereceğiniz oy, kendi geleceğinizin teminatı olacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Davutoğlu, partiye üye olanlara rozet taktı. Daha sonra ilçe binasını ziyaret eden Davutoğlu, seçim koordinasyon merkezinin açılış kurdelesini kesti.