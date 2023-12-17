 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Davutoğlu: Makamların önemi yok, milletin hizmetine koşmak önemlidir - Son Dakika
Üye Girişi

Davutoğlu: Makamların önemi yok, milletin hizmetine koşmak önemlidir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Alanya Belediye Başkanlığı Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, makamların önemi olmadığını ve millete hizmet etmenin önemli olduğunu belirtti. Davutoğlu, yerel seçimlerin temiz siyaset ve Türkiye'nin gücünün yükselmesi için bir milat olacağını vurguladı.

Davutoğlu: Makamların önemi yok, milletin hizmetine koşmak önemlidir
17.12.2023 - 18:07,  Güncelleme: 18:07
Abone Ol

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bizim için makamların önemi yok, milletin hizmetine koşmak önemlidir." dedi.

Davutoğlu, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için partisinin Goldcity Turizm Kompleksi'nde düzenlediği Alanya Belediye Başkanlığı Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Parti olarak ilk kez yerinde bir aday tanıtımı yaptıklarını belirten Davutoğlu, söz konusu Alanya olunca ekibine "Alanya'yı Ankara'ya çağırmak olmaz. Alaaddin Keykubat'ın diyarına giderek onların mekanında destek isteyeceğiz. Onlardan omuz vermelerini isteyeceğiz." ifadelerini kullandığını belirtti.

Alanya Belediye Başkanlığı için adaylarının Mevlüt Demir olduğunu ifade eden Davutoğlu, "Demir'i belediye başkanı olarak seçmeniz halinde bu makam herkese ait olacak. Bizim için makamların önemi yok, milletin hizmetine koşmak önemlidir. Alanya'ya hizmet etmek de benim için bir sorumluluk ve hesap verme meselesidir." dedi.

Yerel seçimlerin, seçmenleri çantada keklik görmek isteyenlere mesaj verme anlamını taşıyacağını anlatan Davutoğlu, "Terörle mücadele, Ayasofya kapatılmasın, başörtüsü yasağı dedik, oyumuzu verdik. Ama şimdi hesap sorma vakti. Bu seçim yeni bir milat olsun. Bu miladın adı temiz siyasettir, gerçek anlamda adalettir. O miladın adı Türkiye'nin gücünün yükselmesi ve dünyada itibarlı olmasıdır. Bu anlamda vereceğiniz oy, kendi geleceğinizin teminatı olacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Davutoğlu, partiye üye olanlara rozet taktı. Daha sonra ilçe binasını ziyaret eden Davutoğlu, seçim koordinasyon merkezinin açılış kurdelesini kesti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Belediye Başkanlığı, Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Alanya, Son Dakika

Son Dakika Politika Davutoğlu: Makamların önemi yok, milletin hizmetine koşmak önemlidir - Son Dakika


18:15
İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48
Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:41
Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim
16:46
Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu
16:42
''Dizi aşkı gerçek oldu'' söylentisi Müjde Uzman'ı çileden çıkardı: Terbiyesizler ''Dizi aşkı gerçek oldu'' söylentisi Müjde Uzman'ı çileden çıkardı: Terbiyesizler
16:33
Son günlerin en tartışmalı konusu! Şeyh Said'in idamıyla sonuçlanan süreçte neler yaşandı? Son günlerin en tartışmalı konusu! Şeyh Said'in idamıyla sonuçlanan süreçte neler yaşandı?
16:21
Esenyurt'taki 2 kişinin hayatını kaybettiği kanlı tekel bayi saldırısında istenen cezalar belli oldu Esenyurt'taki 2 kişinin hayatını kaybettiği kanlı tekel bayi saldırısında istenen cezalar belli oldu
15:39
İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti

Son Dakika
18:15 İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48 Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:41 Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim
16:46 Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu
16:42 ''Dizi aşkı gerçek oldu'' söylentisi Müjde Uzman'ı çileden çıkardı: Terbiyesizler
16:33 Son günlerin en tartışmalı konusu! Şeyh Said'in idamıyla sonuçlanan süreçte neler yaşandı?
16:21 Esenyurt'taki 2 kişinin hayatını kaybettiği kanlı tekel bayi saldırısında istenen cezalar belli oldu
15:39 İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti
15:36 Survivor Turabi ''Gitmeden sevişelim'' mesajına kayıtsız kalmadı: Evlenmeden olmaz
15:02 Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 19:01:55. #1.11#
SON DAKİKA: Davutoğlu: Makamların önemi yok, milletin hizmetine koşmak önemlidir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement