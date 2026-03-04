Davutoğlu'ndan Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Davutoğlu'ndan Terörsüz Türkiye Vurgusu

Davutoğlu\'ndan Terörsüz Türkiye Vurgusu
04.03.2026 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahmet Davutoğlu, terörsüz Türkiye sürecinin acilen tamamlanması gerektiğini belirtti.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin önemine vurgu yaparak, "Terörsüz Türkiye süreci bir an evvel nihayete erdirilmeli. Türkiye'yi terörden arındırırken bölgeyi de terörden arındırmak lazım" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeni Yol Partisi grubunda yer alan milletvekilleriyle birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Davutoğlu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin, "ABD, bir halk hareketiyle rejim değişikliği istiyor. Ancak yakın tarihin bize gösterdiği şey, kara ordusu olmadan rejim değişikliği yaşanmayacağıdır. Irak örneği, 12 yıl bombaladılar, rejim değişmedi ve kara harekatı gerçekleştiğinde ise 1 milyon Iraklı hayatını kaybetti. Bugün ABD kongresinde yapılan sunumun ardından bir senatörün yaptığı açıklama çarpıcıdır; diyor ki, 'Görünen o ki Trump bizden kara harekatı isteyecek ya da Irak'tan özellikle Kürtlerden destek alacak.' Nitekim Irak'ta Kürt liderlerle görüşüldüğü yönünde bilgiler geliyor. Bütün bölgeyi ateşe veriyorlar. Peki, niye böyle yapıyorlar? Çok açık bir gerekçeyle, İsrail'in hegemonyasını kurmak için. Ben ilk gün İslam İşbirliği Teşkilatı'nı kastederek, 'Bize dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diyemeyiz' dedim. ABD-İsrail, Körfez ülkeleri ve İran'da 3 ayaklı bir yıkım var. Körfez ülkeleri yalnızca petrol satmıyordu, istikrarlı bir finans merkezleriydi. Körfeze yatırım yapanlar ABD'nin koruması altında olduğu için ve buralarda, 'Sıkıntı yaşanmaz' diye düşünüyorlardı. Dolayısıyla İran da ABD-İsrail tarafı özellikle ABD tıkandı ve elbette Körfez'de de büyük bir yıkım yaşanıyor. Burada bir aklıselim sesin yükselmesi lazım. Bu ses Türkiye'den çıkabilir. Şu ana kadar sürdürülen tarafsızlık politikasıyla Türkiye'yi savaşın dışında tutma politikasını doğru görüyorum. Ancak tarafsızlık uzak bir coğrafyada olsaydı yeterli olurdu ama yanı başımızdaki bir krizde aktif tarafsızlık politikası uygulamalısınız" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DEKİ ÜSLERDE TSK DENETİMİ SAĞLAMALI'

Bölgedeki gelişmelerin Türkiye'ye yansımalarıyla ilgili konuşan Davutoğlu, "Birinci, ABD baskısı Türkiye üzerinde artacak. İngiltere'ye baskı yapan ABD, Türkiye'ye, 'Şu üsten bunu kaldır, bunu şöyle yapalım' demeye başlayacak. Buna karşı Türkiye çok net tavır alarak şunları söylemeli; 'Türkiye'deki üsler, radarlar hiçbir şekilde İran'a karşı yürütülen bir savaşın parçası olmayacak.' Böyle bir talep gelmesi halinde ise aynı gün Türkiye'deki üslerde TSK denetimi sağlanmalı, Kürecik Üssü de kapatılması gerekiyorsa kapatılmalı. TSK denetimi dışında üslerde hiçbir faaliyete izin vermemeli. İkincisi, Türkiye acil olarak Körfez ülkeleriyle Katar, Suudi Arabistan ve İran arasındaki gerilimi azaltacak yoğun ve aktif bir fiili diplomasi trafiğini başlatması lazım. Üçüncüsü, ABD bize baskı yapmadan Genelkurmay Başkanlığı, Hariciye; MİT Müsteşarlığının koordinasyonunda oluşan bir heyet, ABD tarafıyla oturup konuşmalı" diye konuştu.

'BİR AN EVVEL BU YARAYI KAPATIN'

Davutoğlu, bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle 'Terörsüz Türkiye' sürecinin önemine işaret ederek, "Terörsüz Türkiye süreci bir an evvel nihayete erdirilmeli. Türkiye'yi terörden arındırırken bölgeyi de terörden arındırmak lazım. Eminim ki şu anda doğrudan veya dolaylı yoldan şu mesajlar gidiyor; 'Yeni bir tablo var, sakın silahlarınızı teslim etmeyin. İran'da bir Kürdistan kurulabilir.' Bunu 2013 yılında Suriye olaylarında yaptılar. Tam biz çözüm sürecinde ilerlerken, Suriye'de kantonlar kurulurken, 'Siz bu işi bozun ve Türkiye'de bunun adımlarını atın' dediler. Şimdi bu sürecin içerisinde olan bütün taraflara sesleniyorum, sakın bu oyuna gelmeyin. İsrail'in, ABD'nin gemisine binenler batmaktan hiçbir zaman kurtulamadılar. Süreci içeride yürütenlere sesleniyorum, ne yapacaksanız, bir an evvel yapın. Sayın Meclis Başkanına da söyledim, ramazan ayı sonrasını beklemeyin. Bir an evvel bu yarayı kapatın, süreci kontrol altına alın. Siyasi bakımdan bir beklenti içerisinde söylemiyorum ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir savaşın eşiğinde olduğumuzu görerek muhalefette dahil herkesle istişare etmesi lazım" dedi.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Davutoğlu'ndan Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte imha tutanağıyla adli emanetten uyuşturucu çaldılar Sahte imha tutanağıyla adli emanetten uyuşturucu çaldılar
Erdoğan: Savaşın değil, barışın tarafındayız Erdoğan: Savaşın değil, barışın tarafındayız
Fenerbahçe’yi Gaziantep’te bekleyen büyük tehlike Fenerbahçe'yi Gaziantep'te bekleyen büyük tehlike
Trump: İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz Trump: İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz
Bu ismi tanımayan yok Artan gerilim sonrası 70 milyon Euro’luk özel jetine binip ülkeden kaçtı Bu ismi tanımayan yok! Artan gerilim sonrası 70 milyon Euro'luk özel jetine binip ülkeden kaçtı
Pehlevi Trump’tan vize alamadı Pehlevi Trump'tan vize alamadı
BM’den dikkat çeken çağrı: Düşmanlıklar sona ermeli BM'den dikkat çeken çağrı: Düşmanlıklar sona ermeli

16:44
NATO’nun 5. maddesini tetikler mi ABD’den Hatay’a düşürülen füze için ilk yorum
NATO'nun 5. maddesini tetikler mi? ABD'den Hatay'a düşürülen füze için ilk yorum
16:40
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
16:33
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
16:29
İran’da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
İran'da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
15:57
’’Hatay’’ diye paylaşılan fotoğrafların Kamışlı’da çekildiği ortaya çıktı
''Hatay'' diye paylaşılan fotoğrafların Kamışlı'da çekildiği ortaya çıktı
15:36
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO’dan Türkiye mesajı
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO'dan Türkiye mesajı
15:15
Hatay’daki füze alarmı sonrası Türkiye’den kritik hamle
Hatay'daki füze alarmı sonrası Türkiye'den kritik hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 17:12:50. #.0.5#
SON DAKİKA: Davutoğlu'ndan Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.