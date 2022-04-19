Defterdar Kamar Van'da kalmayı tercih etti - Son Dakika
Üye Girişi

Defterdar Kamar Van'da kalmayı tercih etti

19.04.2022 13:08
Defterdar Kamar Van'da kalmayı tercih etti

Van Defterdarlığına 2017 yılında atanan Murtaza Kamar, kendi isteğiyle 9 Nisan 2022 tarihli atama kararıyla Van'da kaldı.

Van Defterdarlığına 2017 yılında atanan Murtaza Kamar, kendi isteğiyle 9 Nisan 2022 tarihli atama kararıyla Van'da kaldı.

Yıllardır Van Defterdarlığı görevi yapan Murtaza Kamar, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Van'da kaldı. Karar ile birçok ilin defterdarı değişmesine rağmen Van Defterdarı Murtaza Kamar'ın görev yeri değişmedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, yeniden Van Defterdarlığı görevinde kaldığını duyuran Murtaza Kamar, "9 Nisan'da yayınlanan atama kararnamesi ile yerimde (Van) kalma talebim bakanlığımızca uygun görülmüş olup, Van' da hizmet vermeye devam edeceğim inşallah" ifadelerini kullandı.

Atama talebiyle ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan Kamar, "2017 yılında Van'a gönüllü geldim. Van'da beş yılımı doldurdum. Kararname zamanı bakanlığa burada hizmete devam etmek için dilekçe yazdım. Bakanlık da talebimizi kabul edip, Van'a hizmet etmeye devam etmemi uygun gördü. Yerimde kalma talebimi uygun gören bakanlığımıza ve kararnameyi imzalayan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah memuriyetimin sonuna kadar Van'a hizmet etmek nasip olur. Bu süreçte beni bağrına basan Vanlı hemşehrilerime minnettarım" dedi. - VAN

Defterdar Kamar Van'da kalmayı tercih etti

YORUMLAR
500
Bakanlık: Kıyı kullanımının değiştirilmesi söz konusu değildir Bakanlık: Kıyı kullanımının değiştirilmesi söz konusu değildir Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu'ndan 'hareketi artırın' uyarısı Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu'ndan 'hareketi artırın' uyarısı

Gazete, Nisan, Atama, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Defterdar Kamar Van'da kalmayı tercih etti - Son Dakika


Son Dakika
12:57 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması: Suriye hükümetiyle görüşme başlatıyoruz
13:21 Galatasaray'ın 30 Nisan'da gerçekleşecek başkanlık seçimi iptal edildi! Burak Elmas görevine devam edecek
13:17 Yüzde 70'e göre gidişatımız iyi değil: AK Partililerin yüzde 32'si, MHP'lilerin yüzde 40'ı da "kötüye gidiyoruz" diyor
13:09 "Emekli ikramiyesine zam yok" diyen Bakan Bilgin, asgari ücrete de kapıları kapattı: Yeteri kadar zam yaptık!
13:08 Ayasofya'nın 1400 yaşındaki İmparatorluk Kapısı tahrip edildi! İBB çağrıda bulundu: Konu savcılığa taşınmalı
12:58 Ukrayna savaşının 55.gününde Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Şimdi Ukrayna'da yeni aşamaya geçtik" açıklaması
12:49 Rapçi Murda yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı
12:47 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu İstanbul'da gözaltına alındı! Erdoğan ve Fidan'ın kimlik bilgilerini paylaşmıştı
12:47 Dar eşofman mağduru kadın hem terk edildi hem de barışmayınca öldüresiye dayak yedi
12:42 Yeşim Salkım'dan Dolmabahçe'deki iftar yemeğine katılan Hülya Avşar'a "simit" göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 13:50:44. #1.13#
SON DAKİKA: Defterdar Kamar Van'da kalmayı tercih etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement