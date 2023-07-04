Kılıçdaroğlu'ndan "değişim" çağrısı: Bu partinin elbette başka liderleri de olacak

Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir kez daha yenilgi yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hem parti içindeki hem de parti dışındaki bazı isimler tarafından istifaya davet edildi. CHP içinde bir kesim "değişim"in başlatılması gerektiğini savunurken, Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise grup toplantısında bu konuya değindi. CHP lideri, "Değişen şeyler yüzde 20'den yüzde 48'e kadar ulaşan kitlelerdir. Asla görüşülemez denilen kişilerle ittifak yapmak değişen şeydir. Gelecekte bu partinin elbette başka liderleri olacaktır. Bugün CHP lideri olup olmamam hiçbir şeyi değiştirmez. Ben CHP'nin başında olsam da olmasam da bu 25 milyonluk kitle hakkın yanında duranların kitlesi olacak ama bir liderin güdümünde olmayacaktır." dedi.

"25 MİLYONU DAVAMIZA KATTIK"

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Gelelim liderlik ve değişim meselesine. Bizler 25 milyon gibi birçok ülkenin toplam nüfusuna sahip insanla birlikte çıkarsız, parasız, sadece hakkın yanında olmak için bir araya gelen bir koalisyon kurduysak, başörtülüsü, başı açığı, seküleri, milliyetçisi bir araya gelebildiysek büyük bir değişimi zaten başlatmışız demektir. Ama biz toplum olarak neyin değiştiğine değil neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz. Değişen şeyler yüzde 20'lerden yüzde 48'e uzanan kitlelerdir. Asla görüşülemez denilen cenahlarla görüşmek, ittifak yapmaktır. Neden bizden değilsin diye o tarafı görmezden geleceğine onların yanına gidip ellerini tutmaktır. Bugün bu değişimi yaparak 25 milyonu davamıza kattık, yarın 25 milyonu davamıza katacağız. 25 milyonu bir araya getirme başarısı sadece bana, lidere ait değil.

"BAŞARISIZLIK BENİMDİR"



Tüm kara propagandaya, sahtekarlıklara, devlet bürokrasisinin gücüne rağmen hakkın yanında yer alabilmişsek bu 25 milyon olarak hepimizin başarısıdır. Başarıyı tek başıma üstlenmem ama bu birlikteliği başarısızlık olarak tanımlarsanız o zaman karşınızda dikilirim. 25 milyona dokundurtmam. 25 milyonun hakkını hukukunu kimseye yedirtmem. 25 milyona ulaşan bu değişim yeterli değilse, başarısızlık benimdir. Bu sayıyı artıracak yeni değişimleri üretme görevi de benimdir. Bugünkü görevim 25 milyondan bir kişiyi feda etmeden ülkemin, namuslu, hakkın yanında olan kitlelerin sayısını artıracak süreci yürütmektir. Masalar kurarak, Halil İbrahim sofraları kurarak, değişimin sadece bir gün değil hayat boyu süren bir süreç olduğunun idrakıyla yönetmektir.

"LİDER OLMAM HİBÇİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEZ"

Bu partinin elbette başka liderleri de olacaktır. O zaman da bugün de ben aynı kalacağım. Bugün CHP lideri olmam ya da olmamam hiçbir şeyi değiştirmez. Biliyorum ki saray saltanatının karşısında hep beraber durup mücadelemizi sürdüreceğiz otoriter yönetimden Türkiye'yi kurtarıncaya kadar. Ben CHP'nin başında olsam da olmasam da birleştirdiğimiz bu 25 milyonluk demokrasi kitlesi hakkın yanında duranların kitlesi olacak, hiçbir zaman bir liderin güdümünde olmayacaktır.

"DEĞİŞİMİN ANCAK BİR PARÇASIYIZ"

Bizler değişimin ancak bir parçasıyız. Devrimlerin tek bir lideri olmaz. Devrime inanan halklar olur. Tüm başarı halkın kendisinindir. Biz CHP'nin her bir neferi, en az 25 milyondan oluşan halkımızla birlikte onların yoldaşı olarak değişime ışık tutmaya devam edeceğiz. Haramilerin saltanatlarını liderler değil halklar yıkmıştır. Bu saltanatın yıkılması da sandığımızdan çok daha yakındır."