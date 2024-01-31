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DEM Grup Başkanvekili Koçyiğit: Başak Demirtaş, en güçlü adaylarımızdan biridir - Son Dakika
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Politika

DEM Grup Başkanvekili Koçyiğit: Başak Demirtaş, en güçlü adaylarımızdan biridir

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Başak Demirtaş'ın DEM Parti'nin aday adayı olduğunu ve en güçlü adaylardan biri olduğunu belirtti. Aday çıkartacakları illere ilişkin çalışmaların devam ettiğini ve en geç 5 Şubat'ta adayları duyuracaklarını söyledi.

31.01.2024 18:52  Güncelleme: 18:54
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DEM Grup Başkanvekili Koçyiğit: " Başak Demirtaş, en güçlü adaylarımızdan biridir"

ANKARA - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "Başak Demirtaş, DEM Parti'nin aday adayıdır. Başak Hanım en güçlü adaylarımızdan biridir" dedi.

Koçyiğit, Başak Demirtaş'ın İstanbul Belediye Başkanlığı aday adaylığına ilişkin soruya, "Başak Demirtaş, DEM Parti'nin aday adayıdır. Başak Hanım en güçlü adaylarımızdan biridir. Mayıs kampanyamızı da birlikte yürüttüğümüz yol arkadaşımızdır. Aday çıkartacağımız illere ilişkin komisyon çalışmaları devam ediyor. 3 Şubat'ta Merkez Yürütme Kurulunun toplantısının ardından en geç 5 Şubat'ta adayları duyuracağız" ifadelerini kullandı.

DEM Grup Başkanvekili Koçyiğit: Başak Demirtaş, en güçlü adaylarımızdan biridir
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika DEM Grup Başkanvekili Koçyiğit: Başak Demirtaş, en güçlü adaylarımızdan biridir - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEM Grup Başkanvekili Koçyiğit: Başak Demirtaş, en güçlü adaylarımızdan biridir - Son Dakika
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