DEM heyeti, Öcalan'ın Bahçeli'ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş

DEM heyeti, Öcalan\'ın Bahçeli\'ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş
24.01.2026 21:28
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te DEM Parti heyetinin aralık ayındaki ziyaretinde Abdullah Öcalan'ın gönderdiği kilimi hediye ettiğini söyledi. Bahçeli, "Bunu memnuniyetle karşıladım ve bizi ziyaret eden heyete şunu söyledim; "Kültürümüzde her kilimin bir ismi vardır, bu kilime de 27 Şubat 2025 Barış ve Demokrasi Kilimi adını veriyorum." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Bahçeli, tv100'den Deniz Gürel ve Başak Şengül'e yaptığı açıklamada, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın kendisine hediye olarak kilim gönderdiğini söyledi.

ÖCALAN, BAHÇELİ'YE KİLİM GÖNDERDİ

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: "12 Aralık 2025 tarihinde DEM Parti heyeti Meclis'te bizleri ziyaret ettiklerinde, kurucu önder Abdullah Öcalan'ın Şanlıurfa'da özel olarak dokuttuğu bir kilimi bize hediye etti. Kendisine Türk ve Kürt birliği ile kardeşliği konusundaki samimiyeti için teşekkür ediyorum.

"27 ŞUBAT 2025 BARIŞ VE DEMOKRASİ KİLİMİ ADINI VERİYORUM"

Bunu memnuniyetle karşıladım ve bizi ziyaret eden heyete şunu söyledim: Kültürümüzde her kilimin bir ismi vardır, bu kilime de 27 Şubat 2025 Barış ve Demokrasi Kilimi adını veriyorum."

"O GÖRÜŞME ANLIKTI"

Ayrıca, DEM Partililerle tokalaşmasına ilişkin de konuşan Bahçeli, şunları söyledi: "DEM Parti ile tokalaşmama dair pek çok yorum yapıldı; o tokalaşma anlıktı. Cumhurbaşkanımızın Meclis'in açılışındaki konuşmasından sonra Türkiye Yüzyılı ile ilgili dilek ve temennilerinden sonra şöyle bir Genel Kurul salonuna baktım. Bizim milletvekili arkadaşlarımız ve AK Partililer alkışlıyordu ancak muhalefet bakıyordu.

O esnada Türkiye adına bir adım atılması gerektiğini düşündüm ve gidip DEM Partililer ile tokalaştım. Aralarında yakınını kaybeden bir vekil de vardı, kendisine de başsağlığı diledim. Şaşırdılar.

"KURUCU ÖNDERLİK" İFADESİ

Biliyorsunuz tokalaşmadan sonra "Öcalan gelsin DEM Grubu'nda konuşsun" dedim ve "terörist elebaşı" ifadesinden "kurucu önderlik" tanımına geçtim. A noktasından B noktasına ulaşmanın en kısa yolu bir doğru çizmektir. Eğri yolunuzu uzatır. A noktası Türkiye Cumhuriyeti ise B noktası da kurucu önderliktir. Terörü yok etmenin en hızlı yolu budur. Ülkemizin milletimizin barış içinde güçlü olması, teröre ayrılan kaynakların refaha ve yatırıma akması önemlidir."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Hülya ipek Hülya ipek:
    Kurucu önder diyor allahım kafayı yememek elde değil 54 14 Yanıtla
    Szka788304 Szka788304:
    ırak parçalandı bu sebepten sanki herkes miliyetci tek sorun örğut sizin kendi ülke sorununu anlamadığınız çok açık ırak suriye ve Türkiye yi kapsayan bir alan ahmetler mehmetler şehit olmasın diye verilen mücadele sen türk milliyetçiliği o kürt milliyetçiliği yaptığı sürece bitmez başkasının kanı üzerinden aşıp kesmek kolay 14 15
    Haydar Toy Haydar Toy:
    niye kafayı yiyiyorsun doğru söylüyor kurucudur türkiye kaç sene daha savaşsın 12 11
    Szka788304 Szka788304:
    ırak bu sebepten parçalandı suriyede durum aynı türkiye de sen miliyetci dogudaki milliyetçi mi herkes miliyetci tek sorun örğut mü? 2 6
    Ali Levent Ali Levent :
    Szka788304... İyi ki atalarımız senin gibi Ahmetler, Mehmetler şehit olmasın dememiş! Öyle olsaydı bu vatan olmazdı! 4 0
  • Hakan as Hakan as :
    Nereden nereye :) 23 3 Yanıtla
    Mustafa Akan Mustafa Akan:
    neyse ne 0 0
  • mossi mossi :
    oooo kankaaa 17 2 Yanıtla
  • Fatih SARIOĞLU Fatih SARIOĞLU:
    bilinmedik bir gezegendeyim dünyaya gidecem ama gemiyi bulamıyorum 11 3 Yanıtla
  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    bir tanede kendi takımı GS ye göndersin 6 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
