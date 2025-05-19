DEM heyeti, siyasi partiler turuna başladı! İlk ziyaret DEVA\'ya

İlk ziyareti DEVA Parti'ne gerçekleştiren heyet sonrasında Saadet, CHP ve Gelecek Partisi ile bir araya gelecek.

PKK'nın feshi sonrası dün İmralı 'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile bir araya gelen DEM Parti heyetinden dikkat çeken bir hamle daha geldi.

NE OLMUŞTU?

22 Ekim'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" süreci devam ediyor. Bir hafta önce terör örgütü PKK bir duyuru yayımlayarak örgütün teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla feshedildiğini v e silahların bırakıldığını resmen açıklamıştı. DEM Parti fesih kararının ardından ilk defa dün İmralı Adası'na gitmişti.

Dün akşam saatlerinde İmralı'dan dönen heyet, Öcalan'ın şu mesajını paylaşmıştı : "Kardeşlik hukuku üzerinde bir yeni sözleşmeye ihtiyaç var. Yaptığımız şeyler büyük bir paradigma değişikliğini ifade ediyor. Türk-Kürt ilişkisinin mahiyeti bambaşkadır, bozulan şey kardeş ilişkisidir. Kardeşler kavga eder ama biri diğerisiz olmaz. Bu ilişkiyi bozan tuzakları, mayınları tek tek temizliyoruz, bozulan yolları, köprüleri onarıyoruz."