DEM heyeti, siyasi partiler turuna başladı! İlk ziyaret DEVA'ya - Son Dakika
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Politika

DEM heyeti, siyasi partiler turuna başladı! İlk ziyaret DEVA'ya

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Terör örgütü PKK'nın feshi sonrası teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı İmralı'da ziyaret eden DEM Parti siyasi partiler turuna başladı. Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Gülistan Koçyiğit ve Sezai Temelli ilk ziyareti DEVA Partisi'ne yaptı. Heyet sonrasında Saadet, CHP ve Gelecek Partisi ile bir araya gelecek.

19.05.2025 12:03
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajıyla başlayan süreç, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararıyla devam ediyor.

DEM PARTİ'DEN BİR HAMLE DAHA

PKK'nın feshi sonrası dün İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile bir araya gelen DEM Parti heyetinden dikkat çeken bir hamle daha geldi.

SİYASİ PARTİLER TURUNA RESMEN BAŞLADI

Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Gülistan Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluşan DEM Parti heyeti siyasi partiler turuna resmen başladı.

DEM heyeti, siyasi partiler turuna başladı! İlk ziyaret DEVA'ya

SÜREÇ DEVA İLE BAŞLADI

İlk ziyareti DEVA Parti'ne gerçekleştiren heyet sonrasında Saadet, CHP ve Gelecek Partisi ile bir araya gelecek.

DEM heyeti, siyasi partiler turuna başladı! İlk ziyaret DEVA'ya

NE OLMUŞTU?

22 Ekim'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" süreci devam ediyor. Bir hafta önce terör örgütü PKK bir duyuru yayımlayarak örgütün teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla feshedildiğini v e silahların bırakıldığını resmen açıklamıştı. DEM Parti fesih kararının ardından ilk defa dün İmralı Adası'na gitmişti.

Dün akşam saatlerinde İmralı'dan dönen heyet, Öcalan'ın şu mesajını paylaşmıştı : "Kardeşlik hukuku üzerinde bir yeni sözleşmeye ihtiyaç var. Yaptığımız şeyler büyük bir paradigma değişikliğini ifade ediyor. Türk-Kürt ilişkisinin mahiyeti bambaşkadır, bozulan şey kardeş ilişkisidir. Kardeşler kavga eder ama biri diğerisiz olmaz. Bu ilişkiyi bozan tuzakları, mayınları tek tek temizliyoruz, bozulan yolları, köprüleri onarıyoruz."

DEM heyeti, siyasi partiler turuna başladı! İlk ziyaret DEVA\'ya

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Son Dakika Politika DEM heyeti, siyasi partiler turuna başladı! İlk ziyaret DEVA'ya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • 199715:
    Niye ki??? Yoksa DEMlenmiş olmayacaklar mı? Ama artık normal nedense? niçinse? kimin talimatıylasa? Eyyy tam bağımsız Türkiye'm. 9 5 Yanıtla
  • 34389554:
    Bunların olduğu yerde Türkiye nin hayrına hiç bir şey olmaz engizisyon Topel den başlamalarından belli oldu 4 7 Yanıtla
  • Adıyaman Kervansaray Kahvesi:
    barış için emeği geçen başta DEM PARTİYE AKP ve MHP yi tebrik ediyoruz. Türkiye güzel günler görecek. 4 4 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Barisa karsi olanlar ha Kurd daglari orda gidip savasinlar 4 4 Yanıtla
  • Ahmet Bağcı:
    Bunlar artık canları sıkıldığında İmralı ya gider. Yol geçen hanına döndü ortalık!! 2 3 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    bozuk zihniyet genelde gramajsız yerden işbaşı yapar unutmayalım Allah'tan uyumuyoruz 3 1 Yanıtla
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