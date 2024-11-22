DEM\'li eş başkandan Tunceli\'de ayaklanma çağrısı: 1938\'deki gibi işgal ettiler

Politika

Ali Rıza Demircan: Asırlık Cumhuriyet tarihimizde Erdoğan gibi bir siyasi gelmedi

En-Nesyri için yapılan tarihi teklifi 1 saniye bile düşünmeden reddettiler

Af geliyor! 400 bin kişinin tüm borçları silinecek

Süleyman Soylu ve Sırrı Süreyya Önder yine helalleşemedi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırıldığını açıklamasının ardından Tunceli'de protesto gösterileri başladı

EŞ BAŞKAN HALKI SOKAĞA ÇAĞIRDI

Tunceli Belediye Başkanı DEM Partili Cevdet Konak'ın 'terör iltisakı' nedeniyle görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye binası önüne giden DEM Partili Eş Başkan Birsen Orhan skandal açıklamalara imza attı.

Tunceli Belediyesi'ni "Dersim" olarak nitelendiren Orhan, "Bunlar Dersim'i nasıl 1938'de işgal ettilerse bugün yine belediyemizi işgal ediyorlar." diyerek herkesi 'mücadeleye' çağırdı, Tunceli halkını sokağa davet etti.