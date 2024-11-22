DEM'li eş başkandan Tunceli'de ayaklanma çağrısı: 1938'deki gibi işgal ettiler - Son Dakika
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Politika

DEM'li eş başkandan Tunceli'de ayaklanma çağrısı: 1938'deki gibi işgal ettiler

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Tunceli Belediye Başkanı DEM Partili Cevdet Konak'ın 'terör iltisakı' nedeniyle görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye binası önüne giden DEM Partili Eş Başkan Birsen Orhan, "Bunlar Dersim'i nasıl 1938'de işgal ettilerse bugün yine belediyemizi işgal ediyorlar" diyerek Tunceli halkını sokağa davet etti.

22.11.2024 23:16  Güncelleme: 23:26
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İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırıldığını açıklamasının ardından Tunceli'de protesto gösterileri başladı

EŞ BAŞKAN HALKI SOKAĞA ÇAĞIRDI

Tunceli Belediye Başkanı DEM Partili Cevdet Konak'ın 'terör iltisakı' nedeniyle görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye binası önüne giden DEM Partili Eş Başkan Birsen Orhan skandal açıklamalara imza attı.

Tunceli Belediyesi'ni "Dersim" olarak nitelendiren Orhan, "Bunlar Dersim'i nasıl 1938'de işgal ettilerse bugün yine belediyemizi işgal ediyorlar." diyerek herkesi 'mücadeleye' çağırdı, Tunceli halkını sokağa davet etti.

DEM\'li eş başkandan Tunceli\'de ayaklanma çağrısı: 1938\'deki gibi işgal ettiler

Birsen Orhan, Cevdet Konak, Politika, 3-sayfa, Tunceli, Dersim, Terör, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM'li eş başkandan Tunceli'de ayaklanma çağrısı: 1938'deki gibi işgal ettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (40)

  • Ercan Karatas:
    Bunuda içeri atın 291 36 Yanıtla
  • Emre cantürk:
    Emri örgütten maaşı devletten.elbette hesap vereceksiniz hepiniz 289 21 Yanıtla
  • Selman Caba:
    dersimi kim işgal etmiş söyle. Size devlet verseler 5 dakka bile yönetemessiniz. 250 17 Yanıtla
  • Çelikk:
    Hayırdır Türkiye Cumhuriyeti Var Hiç Birşey Yapamazsınız 229 26 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    Devletimiz Kürt Kardeşlerimizi DEM-PKK nın Elinden Kurtarıyor 204 24 Yanıtla
  • Alim S Ibrahimoğlu:
    Dersim de neresiymiş 165 27 Yanıtla
  • Emre cantürk:
    Emri örgütten alın maaşı devletten Tabiki hesap vereceksiniz hepiniz 159 20 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Köpeksiz köy bulmuşlar değneksiz geziyorlar, yallah Kandil e, sarı torbalar hazır, bu ne cüret, cumhuriyet savcıları nerede? Bunların haddini bilecek yok mu? 162 11 Yanıtla
  • muzaffer doğan:
    bunlar bebek katilini çıkarmayı dile getirdiler bunlar plazandı haddini aştılar hayırdır sizlerin türk halkından ne eksiğiniz var onu bizde bilelim ayrımcılık yapan bizzat HDP 109 14 Yanıtla
  • Gülçin Aslan:
    Türkiye Cumhuriyetini işgalcilikle suçlayan bir partiye malum partinin desteğiyle şımarması diyoruz bu …….. 101 12 Yanıtla
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