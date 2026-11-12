DEM'li Koçyiğit, Aliağa'da 18 işçinin öldüğü patlamayı 'iş cinayeti' olarak niteledi

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında 18 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin, "Şirket yönetiminin ve denetim görevlerini yerine getirmeyen görevlilerinin ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sorumluluğu araştırılmalı. Tehlikeli işlerde taşeron çalışmaya son verilmeli." dedi.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İzmir'de demir çelik fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerin ailelerine başsağlığı diledi, yaralı işçilerin sağlıklarına bir an önce kavuşması temennisinde bulundu.

Yaşananları bir kaza şeklinde nitelememek gerektiğini kaydeden Koçyiğit, "Bu gerçekten bir kaza mı? Bu, bir kader mi, fıtrat mı? Elbette ki değil. Bu bir iş cinayeti. Göz göre göre gelen, denetim yapılmadığı için, insanlar işini yapmadığı için, patron maliyetten kaçtığı için göz göre göre gelen bir katliamdan bahsediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı iş yerinde daha önce de işçilerin hayatını kaybettiğini anlatan Koçyiğit, ölümlü kaza olduktan sonra gerekli önlemlerin alınmamasını eleştirdi.

İş yerlerinde denetimlerin göstermelik yapıldığını savunan Koçyiğit, "Müfettişler müdürün, patronun odasına gidiyor, çayını, kahvesini içiyor. Olmadı güzel güzel öğlen yemeği yiyor. Sonra çıkıyor. Üretim alanına giriyor mu? Haber vermeden gidiyor mu? İki tane işçiyle yalnız konuşuyor mu, görüşüyor mu? Görüşmüyor." dedi.

İş kazalarının önlenmesi için önerilerde de bulunan Koçyiğit, şunları söyledi:

"İşçilerin can güvenliği bağımsız denetimciler tarafından sağlanmalı ve üretim yeniden başlamamalı. Bakın orada cenazeler dururken üretim devam ediyordu. Bütün işçiler ücretli izinli olmalıdır. Soruşturma yalnızca sahadaki çalışanlarla sınırlandırılmamalı. Şirket yönetiminin ve denetim görevlerini yerine getirmeyen görevlilerinin ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sorumluluğu araştırılmalı. Tehlikeli işlerde taşeron çalışmaya son verilmeli."

Silivri açıklarında "Alsu" adlı gemiyle çarpışması sonucu batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin mürettebatından bazılarının ailelerinin kendilerini ziyaret ettiğini aktaran Koçyiğit, "Fırat'ın kenarında bir kuzu kaybolsa haberi olan devlet aylardır Marmara Denizi'nin altında yatan cenazeleri çıkarmıyor ve 'imkanımız yok' diyor. Biz bunu kabul etmiyoruz." dedi.

Fon soruşturmalarını hatırlatan Koçyiğit, yaşananları "servet transferi" şeklinde nitelendirdi. 500 bine yakın kişinin mağduriyet yaşadığını, borsadaki düşüşler nedeniyle bu sayının daha da arttığını ifade eden Koçyiğit, yaşanan durumun bütün yönleriyle araştırılmasını istedi.

Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim 2024'te göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in amcasının silahlı kişiler tarafından tehdit edildiğini anlatan Koçyiğit, bu duruma tepki gösterdi. Adalet Bakanlığına çağrıda bulunan Koçyiğit, "Süreçteki bütün delillerin toplanması, sorumluların açığa çıkarılması için Adalet Bakanlığını harekete geçmeye çağırıyoruz." dedi.