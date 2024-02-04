DEM Parti, 31 Mart seçimlerine kendi adaylarıyla girecek

Politika

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne kendi adayları ile gireceklerini, İstanbul ve diğer illerdeki adaylarını 9 Şubat'a kadar açıklayacaklarını söyledi.

DEM Parti Sözcüsü Doğan, parti binasında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Doğan, aday çıkarma eğilimlerinin yapılan halk buluşmalarında dile gelen talepler, öneriler ve eleştiriler sonucu ortaya çıktığını ifade ederek, "Aylardır partimizin gündeminde en güçlü seçenek olarak duran, hatta eğilim olarak da kamuoyuyla paylaştığımız, kaybettirmek ya da kazandırmak için değil DEM Parti olarak kazanmak için İstanbul seçimlerine kendi adaylarımızla girmeye karar verdik. İlgili kurumlarımız aday belirleme çalışmalarına başladı. 9 Şubat'a kadar hem İstanbul adaylarımızı hem de diğer kentlerde aday göstereceğimiz yerleri ve adayların isimlerini paylaşacağız" dedi.

Doğan, bir gazetecinin Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak gösterilip gösterilmeyeceği sorusu üzerine, "Başak Demirtaş da aday havuzumuzda. Havuzumuzda birbirinden değerli isimler var. Bütün bunları 9 Şubat'a kadar belirlemiş olacağız. Kamuoyuna yansıyan pek çok ismin havuzumuzda olduğu, değerlendirildiği ve onlarla istişareler yapıldığının da bilinmesini isterim" cevabını verdi. - ANKARA