DEM Parti Başkanı'na yasal işlem

Politika

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, belediyelere yapılan görevlendirmelere ilişkin Mardin'de gerçekleştirdiği konuşma üzerine İçişleri Bakanlığınca başlatılan yasal işleme tepki gösterdi.

Bakırhan, yazılı açıklamasında, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine yapılan görevlendirmelerle ilgili Mardin'de gerçekleştirdiği konuşma nedeniyle hakkında İçişleri Bakanlığınca yasal işlem başlatıldığının açıklandığını bildirdi.

Konuşmasında hukuksuz uygulamaların altını çizdiğini ve halkın bu saldırılar karşısında boyun eğmeyeceğini ifade ettiğini aktaran Bakırhan, konuşmasının "çarpıtıldığını" savundu. Bakırhan, İçişleri Bakanlığının yetkisini aşarak kendisini yargı yerine koyduğunu iddia etti.