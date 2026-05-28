DEM Parti'den AK Parti'ye bayram ziyareti

28.05.2026 14:02
DEM Parti heyeti, Kurban Bayramı vesilesiyle AK Parti'yi ziyaret ederek birlik vurgusu yaptı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz, Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ve Parti Meclis Üyesi Zeyno Bayramoğlu'ndan oluşan DEM Parti heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti'ye bir ziyarette bulundu.

DEM heyetini, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Sivil Toplum ve halkla ilişkiler Başkan yardımcısı Selahattin Yağcı, Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Gençlik Kolları MYK Üyesi Abdullah Uçan karşıladı. AK Parti Genel Merkezindeki ziyarette konuşan Yayman, bayramların birlik ve beraberlik duygusunun aktarılması bakımından çok önemli olduğunu dile getirdi. Yayman, fikirlerin ve düşüncelerin farklı olabileceğini ama Türkiye'nin geleceği noktasında ortak paydada buluşmanın önemli olduğu düşüncesinde olduklarını da kaydetti.

DEM Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz de bayramın; barışa, kardeşliğe ve huzura katkı sunmasını temenni ettiklerini söyledi.

"Önemli bir kavşaktan geçiyoruz"

Türkiye'nin önemli bir kavşaktan geçtiğine ve önemli bir süreç yaşadığına dikkati çeken Güleryüz, "Biz, bu sürecin ülkemiz adına barışa ve demokratikleşmeye vesile olmasını diliyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. Bu süreçte sadece bizlerin değil bütün toplumsal dinamiklerinin sorumluluk almasını, Türkiye'nin barışı, huzuru ve ortak geleceği için eşit yurttaşlık temelinde yeniden bir inşa için sorumluluk almasını arzu ediyoruz. Sorunlar, problemler yaşadık ama tarihimiz güçlü çıkışların yapılabileceğinin de ortak tarihine sahip. Dolayısıyla bu sorunlarımızı demokrasi kültürü içerisinde birbirimizin farklılıklarını bir zenginlik olarak kabul ederek, demokratikleşmeyi arzulayan bir toplumun neferleri olarak sorumlulukla bu süreçten çıkacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Meselemiz, Türkiye'yi daha aydınlık bir geleceğe taşımaktır"

Yayman ise sadece Türkiye'nin değil dünyanın da çok önemli değişim dönemlerini yaşadığını belirterek, "Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere bakıldığında, ABD ve İsrail'in İran'a müdahalesini düşündüğümüzde Türkiye'nin neden iç cephesinin güçlü olması gerektiği, neden birlik beraberliğinin önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız her konuşmasında tarihi vurguları yapmakta. Sayın Devlet Bahçeli çok tarihsel bir konumda yer almakta. Biz de Cumhur İttifakı olarak bu konuda çok önemli adımların atılmasına öncülük etmekteyiz. Tarihi bir dönemi hep beraber yaşıyoruz. Önce komisyonun kurulması, adaya ziyarete gidilmesi ve komisyonumuzun raporunun çıkması çok tarihi adımlardı. Bu noktada adımların atılmasını çok önemli buluyoruz. Burada sadece silahların elden değil zihinlerden de bırakılmasının önemine bir kez daha vurgu yapılması gerekiyor. Meselemiz, Türkiye'nin demokrasi standardını yükseltmek, sorun çözme yeteneğini artırmak ve Türkiye'yi daha aydınlık bir geleceğe taşımaktır. Türkiye bunu başarabilir, bizim inancımız buna tamdır" değerlendirmesinde bulundu.

Terörsüz Türkiye sürecinin olumsuz etkilenmemesi için bir an önce doğru bir mimariyle yürütülmesi gerektiğine inandıklarının altını çizen Güleryüz, hükümetin bu süreçte yol haritasını hayata geçirme beklentisi içerisinde olduklarını aktardı.

"İç cepheyi güçlendirmek bölge bakımından da tarihi önemdedir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman da zamanın artık pratik adımlar zamanı olduğunu dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Silahların bırakılması, tespit ve teyit meselesi, bu çağrılara uygun olarak hareket edilmesi, yasaların çıkarılması gibi adımlar çok önemlidir. Cumhurbaşkanımız her konuşmasında bu konuya vurgu yapmaktadır. Sayın Bahçeli bu konuda çok önemli sözler söylemekte. Bu meselenin çözülmesini isteyenler var, çözülmesini istemeyen içeriden ve dışarıdan bir takım odaklar var. Dolayısıyla iç cepheyi güçlendirmek sadece Türkiye'nin iç toplumsal kardeşliği bakımından değil bölge bakımından da tarihi önemdedir." - ANKARA

