Üye Girişi
Son Dakika Logo

DEM Parti’den CHP’ye Bayram Ziyareti

21.03.2026 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyetini ziyaret etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla partiler arası bayram ziyareti sürüyor. Bu kapsamda DEM Parti heyeti, Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu, Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, Parti Meclisi Üyesi Gülbahar Gündüz CHP'yi ziyaret etti.

Heyeti, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Parti Meclisi Üyesi Elif Leyla Gümüş, Kadın Kolları MYK Üyesi Armağan Akyüz, Gençlik Kolları MYK Üyesi Özlem Akpınar karşıladı.

Yavuzyılmaz, akaryakıt zamlarına ilişkin, "Bunların tedbirini almak mümkündü. KDV'yi yüzde 20'den, yüzde bir seviyesine kadar Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte hızla düşürmek mümkündü. ve bugün vatandaşlarımız bu bayramda yola çıktıklarında ailelerine, sevdiklerine, memleketlerine ulaşmak istediklerinde bu ağır zam yükünden kurtulmuş olabilirdi. Devlet ne için var? Devlet ne hizmet eder sorularının en fazla yanıt bulması gereken aslında dönemdeyiz. Bu bakımdan da bir bayramı bile vatandaşlarımıza zehir eden bir anlayışla bugün hala siyasette mücadele ediyor olmak bizler için bir görev olduğu kadar onları iktidardan göndermek de çok önemli ve vazgeçilmez bir vazife" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu ise önemli bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Uzunca bir süredir mecliste yürütülen bir çözüm ve diyalog süreci var. Bir komisyon kuruldu. Komisyon raporu açıklandı. İçinde katılmadığımız şeyler olsa da altıncı ve yedinci madde konusunda bayramdan hemen sonra bir çalışmanın yapılmasının önemli olduğunu, hızlıca bir sürecin ilerletilmesi açısından eğer büyük bir Türkiye olacaksak, Türkiye'deki demokrasi sorunlarımızı çözeceksek, kayyum uygulamalarından tutalım, cezaevinde yatan tüm siyasi tutsakların serbest bırakılmasına kadar bir an önce bunların hayata geçmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin demokratikleşmesi ve barış dilinin hakim olmasının kendi ellerinde olduğunu aktaran Mutlu, "CHP bu konuda inanıyoruz ki elinden geleni yapacaktır bu sürecin ilerletilmesi açısından. Biz sahadayız, alandayız. Siz de sahadasınız, bunu izliyoruz. Ama somut bir şey yok. Demeye çalıştığım şey işte bunun artık somuta ermesi için hepimizin zorlayıcı olması, çalışma yapması ve bu konuda bir irade beyan etmesi gerekiyor. Bu görev meclisi düşüyor. Elbette biz mücadele etmeye, alanlarda olmaya, sokaklarda halkımıza bunu anlatmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emniyette yeni dönem İçişleri Bakanı ilk işareti verdi Emniyette yeni dönem! İçişleri Bakanı ilk işareti verdi
Telefondan annesiyle bayramlaşan Mehmetçik’in duygu dolu anları Telefondan annesiyle bayramlaşan Mehmetçik'in duygu dolu anları
Bahçeli, Ülkü Ocakları’nın geliştirdiği yarış arabalarına isim verdi Bahçeli, Ülkü Ocakları'nın geliştirdiği yarış arabalarına isim verdi
İran’ın füzesinin gücüne bakın İsrail’de krater gibi delik açıldı İran'ın füzesinin gücüne bakın! İsrail'de krater gibi delik açıldı
Maçın bitiş düdüğünü duyan Arda Turan kendinden geçti Maçın bitiş düdüğünü duyan Arda Turan kendinden geçti
İsviçre, ABD’ye silah ihracatını durdurdu İsviçre, ABD'ye silah ihracatını durdurdu

14:32
Osimhen’i çileden çıkaran evlilik muhabbeti: 5 kadınla evlen
Osimhen'i çileden çıkaran evlilik muhabbeti: 5 kadınla evlen
14:09
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı
14:04
Gana Cumhurbaşkanı: Suarez’den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum
Gana Cumhurbaşkanı: Suarez'den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum
13:57
İsrail: İran’a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
13:38
Kim Jong-Un’a karşı 0,07’lik oyu kimler verdi İşte merak edilen sorunun yanıtı
Kim Jong-Un'a karşı 0,07'lik oyu kimler verdi? İşte merak edilen sorunun yanıtı
13:21
Avrupa diken üstünde İran’ın Diego Garcia saldırısı büyük panik yarattı
Avrupa diken üstünde! İran'ın Diego Garcia saldırısı büyük panik yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 14:47:24. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.