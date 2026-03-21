DEM Parti’den CHP’ye Bayram Ziyareti

DEM Parti Heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyetini ziyaret etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla partiler arası bayram ziyareti sürüyor. Bu kapsamda DEM Parti heyeti, Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu, Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, Parti Meclisi Üyesi Gülbahar Gündüz CHP'yi ziyaret etti.

Heyeti, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Parti Meclisi Üyesi Elif Leyla Gümüş, Kadın Kolları MYK Üyesi Armağan Akyüz, Gençlik Kolları MYK Üyesi Özlem Akpınar karşıladı.

Yavuzyılmaz, akaryakıt zamlarına ilişkin, "Bunların tedbirini almak mümkündü. KDV'yi yüzde 20'den, yüzde bir seviyesine kadar Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte hızla düşürmek mümkündü. ve bugün vatandaşlarımız bu bayramda yola çıktıklarında ailelerine, sevdiklerine, memleketlerine ulaşmak istediklerinde bu ağır zam yükünden kurtulmuş olabilirdi. Devlet ne için var? Devlet ne hizmet eder sorularının en fazla yanıt bulması gereken aslında dönemdeyiz. Bu bakımdan da bir bayramı bile vatandaşlarımıza zehir eden bir anlayışla bugün hala siyasette mücadele ediyor olmak bizler için bir görev olduğu kadar onları iktidardan göndermek de çok önemli ve vazgeçilmez bir vazife" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu ise önemli bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Uzunca bir süredir mecliste yürütülen bir çözüm ve diyalog süreci var. Bir komisyon kuruldu. Komisyon raporu açıklandı. İçinde katılmadığımız şeyler olsa da altıncı ve yedinci madde konusunda bayramdan hemen sonra bir çalışmanın yapılmasının önemli olduğunu, hızlıca bir sürecin ilerletilmesi açısından eğer büyük bir Türkiye olacaksak, Türkiye'deki demokrasi sorunlarımızı çözeceksek, kayyum uygulamalarından tutalım, cezaevinde yatan tüm siyasi tutsakların serbest bırakılmasına kadar bir an önce bunların hayata geçmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin demokratikleşmesi ve barış dilinin hakim olmasının kendi ellerinde olduğunu aktaran Mutlu, "CHP bu konuda inanıyoruz ki elinden geleni yapacaktır bu sürecin ilerletilmesi açısından. Biz sahadayız, alandayız. Siz de sahadasınız, bunu izliyoruz. Ama somut bir şey yok. Demeye çalıştığım şey işte bunun artık somuta ermesi için hepimizin zorlayıcı olması, çalışma yapması ve bu konuda bir irade beyan etmesi gerekiyor. Bu görev meclisi düşüyor. Elbette biz mücadele etmeye, alanlarda olmaya, sokaklarda halkımıza bunu anlatmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA