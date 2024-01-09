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DEM Parti Eş Genel Başkanları CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'i ziyaret edecek - Son Dakika
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DEM Parti Eş Genel Başkanları CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'i ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özgül Özel'in geçtiğimiz 13 Aralık'ta DEM Parti'yi ziyaret etmesinin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları, 11 Ocak Perşembe günü CHP lideri Özel'e iadeiziyarette bulunacak. Ziyaretteki ana gündem maddesi ise yerel seçimler olacak.

09.01.2024 - 22:10,  Güncelleme: 22:15
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, 11 Ocak Perşembe günü, CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek. Ziyarette yerel seçim süreci ele alınacak.

DEM PARTİ'DEN CHP'YE İADEİZİYARET

13 Aralık 2023'te DEM Parti'yi ziyaret eden CHP lideri Özel'e, DEM Parti'den 13 Ocak'ta iadeiziyaret yapılacak. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, Özgür Özel ile görüşecek.

DEM Parti'den CHP'ye iadeiziyaret
(Soldan sağa) DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, CHP lideri Özgür Özel, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke

YEREL SEÇİMLERDE İŞ BİRLİĞİ KONUSU MASADA OLACAK

Geçen görüşmede yerel seçimde iş birliği ele konusu ele alınmıştı. Özel ve DEM Partili isimler arasında 11 Ocak'taki görüşmede de yerel seçimler masada olacak. İki parti yetkilileri de iş birliği olasılığının güçlenmesi halinde görüşmelerin hem yerel düzeyde hem de görevli komisyonlar aracılığıyla yürütüleceğini ifade ediyor.

DEM Parti'den CHP'ye iadeiziyaret

CHP LİDERİ ÖZEL, DEM PARTİ'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

13 Aralık 2023'te, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerdeki olası iş birliği konusunu görüşmek üzere DEM Parti'ye ziyaret düzenlemişti. 1,5 saat süren görüşmenin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanlarıyla kameralar karşısına geçen Özel, görüşmeyi verimli ve yapıcı olarak nitelemişti.

DEM Parti'den CHP'ye iadeiziyaret
DEM Parti Eş Genel Başkanları CHP Genel Merkezi\'nde Özgür Özel\'i ziyaret edecek
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika
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Son Dakika Politika DEM Parti Eş Genel Başkanları CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'i ziyaret edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEM Parti Eş Genel Başkanları CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'i ziyaret edecek - Son Dakika
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