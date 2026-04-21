Üye Girişi
Son Dakika Logo

DEM Parti'den Çocuklar İçin Bakanlık Çağrısı

21.04.2026 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti milletvekilleri, çocuklara yönelik bakanlık ve ihtisas komisyonu kurulması gerektiğini vurguladı.

DEM Parti milletvekilleri Meclis'te düzenledikleri basın toplantılarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, Türkiye'de çocuklara yönelik müstakil bir bakanlık olmadığını söyledi.

Çocukların problemiyle ilgilenen bir bakanlığa ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Altın, Meclis'te çocuklara yönelik bir ihtisas komisyonu kurulması gerektiğini belirtti.

Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda görüşüldüğünü hatırlatan Altın, "teklifle, çocukları koruma ambalajıyla toplumun dijital itaat altına alınmak istendiğini" öne sürdü.

Altın, şu ifadeleri kullandı:

"Yasakla dijital bağımlılık azaltılamaz. Pozitif politikalara ihtiyaç var. Bir çocuk bugün yoksulluk çemberi içerisindeyse, anne babasını fabrikalarda, tarlalarda, yoğun çalışma içerisinde günde 1-2 saat görebiliyorsa, kentte okul haricinde gidebileceği hiçbir mekan bırakılmadıysa, çocuk dostu mekanlar, çocuğun sosyalleşebilmesi için mekanlar inşa edilmemişse, çocuk bir eve hapsedilmiş ve dış dünyaya erişebileceği tek yer dijital mecralarsa, bunu yasaklamak demek çocuk mevcut durumundan bihaber olmak demektir. Bu nedenle çocuklar için özel bir bütçe ayrılmalı, sosyal hizmet mekanizmaları inşa edilmeli."

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından başlatılan ilk soruşturmanın "bazı devlet görevlilerince suiistimal edildiğini ve üstünün örtüldüğünü" savunarak, Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim 2024'te göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş dosyası ile benzer diğer dosyaların da aydınlatılması için gerekli çalışma yapılmasına yönelik temennisini dile getirdi.

Çiftyürek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kürdistan Komünist Partisi'ne açılan kapatma davasına ilişkin sürecin de bir an önce sonuçlandırılmasını istedi.

Kaynak: AA

DEM Parti, Politika, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki Zeynep Su, metro köprüsündeki acı kazada yaşamını yitirdi 16 yaşındaki Zeynep Su, metro köprüsündeki acı kazada yaşamını yitirdi
HSK Kararnamesiyle 14 hakim ve savcının görev yeri değişti HSK Kararnamesiyle 14 hakim ve savcının görev yeri değişti
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i yine kazandı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i yine kazandı
Edirne’de kereste fabrikasında yangın Edirne'de kereste fabrikasında yangın
Genç doktorun aracı yanarken trafik umarsızca aktı Genç doktorun aracı yanarken trafik umarsızca aktı
Burak Yılmaz’sız ilk maçına çıkan Gaziantep FK, Kayserispor’u sahadan sildi Burak Yılmaz'sız ilk maçına çıkan Gaziantep FK, Kayserispor'u sahadan sildi

19:35
Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı 11’inde Ederson sürprizi
Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'inde Ederson sürprizi
19:21
Beşiktaş’tan savunmaya dev transfer operasyonu
Beşiktaş'tan savunmaya dev transfer operasyonu
19:15
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
18:51
İngiltere’de 1 Ocak 2009 sonrası doğanlara ömür boyu sigara yasağı
İngiltere’de 1 Ocak 2009 sonrası doğanlara ömür boyu sigara yasağı
17:55
Trump’tan İran’a “idam beklediği“ iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı
Trump'tan İran'a "idam beklediği" iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı
17:55
Yaşlı adam, genç kızın kıyafetine laf edince ortalık karıştı
Yaşlı adam, genç kızın kıyafetine laf edince ortalık karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 19:50:14. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.