DEM Parti'den Çocuklar İçin Bakanlık Çağrısı

DEM Parti milletvekilleri Meclis'te düzenledikleri basın toplantılarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, Türkiye'de çocuklara yönelik müstakil bir bakanlık olmadığını söyledi.

Çocukların problemiyle ilgilenen bir bakanlığa ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Altın, Meclis'te çocuklara yönelik bir ihtisas komisyonu kurulması gerektiğini belirtti.

Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda görüşüldüğünü hatırlatan Altın, "teklifle, çocukları koruma ambalajıyla toplumun dijital itaat altına alınmak istendiğini" öne sürdü.

Altın, şu ifadeleri kullandı:

"Yasakla dijital bağımlılık azaltılamaz. Pozitif politikalara ihtiyaç var. Bir çocuk bugün yoksulluk çemberi içerisindeyse, anne babasını fabrikalarda, tarlalarda, yoğun çalışma içerisinde günde 1-2 saat görebiliyorsa, kentte okul haricinde gidebileceği hiçbir mekan bırakılmadıysa, çocuk dostu mekanlar, çocuğun sosyalleşebilmesi için mekanlar inşa edilmemişse, çocuk bir eve hapsedilmiş ve dış dünyaya erişebileceği tek yer dijital mecralarsa, bunu yasaklamak demek çocuk mevcut durumundan bihaber olmak demektir. Bu nedenle çocuklar için özel bir bütçe ayrılmalı, sosyal hizmet mekanizmaları inşa edilmeli."

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından başlatılan ilk soruşturmanın "bazı devlet görevlilerince suiistimal edildiğini ve üstünün örtüldüğünü" savunarak, Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim 2024'te göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş dosyası ile benzer diğer dosyaların da aydınlatılması için gerekli çalışma yapılmasına yönelik temennisini dile getirdi.

Çiftyürek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kürdistan Komünist Partisi'ne açılan kapatma davasına ilişkin sürecin de bir an önce sonuçlandırılmasını istedi.