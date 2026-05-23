DEM Parti\'den Demokrasi Vurgusu

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "DEM Parti olarak ilkesel tutumumuz dün olduğu gibi bugün de demokratik siyasete dönük saldırılara karşı halk iradesinin yanında yer almaktır." dedi.

Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirerek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Doğan, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilmesi kararı sonrasında DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun dün olağanüstü toplandığını hatırlattı.

Bu kararın "hukuka aykırı bir siyasi karar" olduğunu ileri süren Doğan, "DEM Parti olarak ilkesel tutumumuz dün olduğu gibi bugün de demokratik siyasete dönük saldırılara karşı halk iradesinin yanında yer almaktır." diye konuştu.

"Mesele Türkiye'nin demokrasi meselesi." diyen Doğan, "Yasal düzenlemeleri tartışmaya başladığımız, hatta eşiğine geldiğimizi düşündüğümüz bugünlerde alınan 'mutlak butlan' kararı açıkça barış ve demokratik toplum sürecini gölgelemeye dönük adımlar olarak değerlendiriliyor ve bizim tarafımızdan da böyle görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Herkesin iyimserliğe, umuda ihtiyacı olduğunu aktaran Doğan, "Toplumsal barışı sağlama çabalarının yoğunlaştığı böylesi tarihsel bir dönemde hukuk dışı her karar, her uygulama, antidemokratik her gölge, ancak ve ancak barış ve demokratik toplum sürecine olan inançsızlığı büyütür, kutuplaşmayı artırır." ifadelerini kullandı.

Doğan, DEM Parti İmralı Heyeti'nin pazar günü İmralı'da görüşme yapmasının planlandığını bildirdi.

Öte yandan Doğan, bir gazetecinin "Özgür Özel ile yüz yüze görüşecek misiniz?" sorusu üzerine programlarının uygunluğuna göre değerlendireceklerini söyledi.