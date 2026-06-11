DEM Parti’den Eğitim ve Hava Kirliliği Açıklamaları - Son Dakika
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DEM Parti’den Eğitim ve Hava Kirliliği Açıklamaları

11.06.2026 19:37
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DEM Parti milletvekilleri, öğretmen Irmak Ayşe Koparan’ın ölümü ve Iğdır’daki hava kirliliği hakkında konuştu.

DEM Parti milletvekilleri, Meclis'te düzenledikleri basın toplantılarında gündemi değerlendirdi.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Ağrı'da öğretmenlik yapan Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüne değinerek, bu durumun "kamusal mesele" olduğunu söyledi.

Koparan'ın "intihara sürüklendiğini" öne süren Akın, "Uzun çaba sarf etmiş, okul öncesi için oraya gitmiş ve gerçekten uzun ve zor koşullarda yaşayarak görevini devam ettirmeye çalışmış." dedi.

Akın, Koparan'ın öğretmenlik sürecinde mobinge uğradığını savunarak, "Aynı zamanda şiddete maruz kalmış. Bu çok açık şekilde raporlarda görülmekte. Kamusal ve toplumsal olarak hak arama mücadelesinde başarılı olamayan çaresiz kalan insanlarımız maalesef yaşamlarına son veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, Iğdır'da hava kirliliğinin çok fazla olduğunu, kenttekilerin "dünyanın en kirli havasını soluduğunu" iddia etti.

Kentteki taş ocaklarının hava kirliliğini daha da artırdığını öne süren Hun, "Peki hava kirliliğini azaltmak gerekirken neden yeni kirlilik kaynaklarına göz yumulmaktadır? Gülpınar köyü eteklerindeki taş ocakları neden köylünün mera alanlarını işgal etmektedir? Neden çıkan tonlarca tozun insan sağlığına etkileri dikkate alınmamaktadır? Hiçbir şirketin karı, hiçbir ihale, hiçbir rant ilişkisi Iğdır halkının sağlığından daha değerli değildir." ifadelerini kullandı.

Hun, kentteki taş ocaklarında "dinamit ile patlama faaliyeti" yapıldığını, bu faaliyetlerin sonlandırılması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEM Parti’den Eğitim ve Hava Kirliliği Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat Aytop Murat Aytop:
    hava kirliliği gerçek sorun da bu partiler ne yapıyo ya sadece konuşup duruyolar neyse 0 0 Yanıtla
  • Selma Köyü Selma Köyü:
    bugünün gençleri her şeyi partilere bağlamaya başlamış artık iyice siyasallaştı herşey 0 0 Yanıtla
  • Nevin Citak Nevin Citak:
    ne bu aniden öğretmen ölümleri haberleri çıktı mı 0 0 Yanıtla
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