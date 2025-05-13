DEM Parti'den iktidara çağrı: Bazı düzenlemeler bayram sonrasına bırakılmadan yapılmalı - Son Dakika
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Politika

DEM Parti'den iktidara çağrı: Bazı düzenlemeler bayram sonrasına bırakılmadan yapılmalı

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DEM Parti, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının ardından ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan kürsüden yaptığı konuşmada iktidara çağrıda bulunarak "İnsani, somut ve güven artıcı bazı düzenlemelerin bayram sonrasına bırakılmadan yapılması Türkiye'nin önünü açacaktır. Barışı ertelemek haramdır" ifadelerini kullandı.

13.05.2025 13:15
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5-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen kongrede fesih kararı alan terör örgütü PKK, bu kararı yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Açıklamada örgütsel yapının feshedilmesi ve silahlı mücadele yönteminin sonlandırılması kararları bildirildi.

Terör örgütü PKK'nın tarihi kararı sonrası ilk grup toplantısını gerçekleştiren DEM Parti'de Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. İktidara çağrı yapan Bakırhan "İnsani, somut ve güven artıcı bazı düzenlemelerin bayram sonrasına bırakılmadan yapılması Türkiye'nin önünü açacaktır" ifadelerini kullandı.

"TOPLUM YILLARDIR BUGÜNLERİN HAYALİNİ KURUYORDU"

"Geçmişte yaşadığımız büyük acılarla dolu Soma'nın yıl dönümü. Kaybettiklerimize rahtmet diliyorum" sözleriyle konuşmasına başlayan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan partisinin grup toplantısındaki açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Tarihi bir sürecin içindeyiz. Toplum yıllardır bugünlerin hayalini kuruyordu. Toplumun barışa, çözümün tartışıldığı günlere büyük bir özlemi vardı, bugün o günlerin kapısı aralandı. Türkiye halklarına hayırlı olsun. Umarım barışla, eşit yurttaşlıkla taçlandırırız. Yapmış olduğumuz buluşmalarda Türkiye toplumunun barışa susadığına şahit olduk. On yıllarca insanlar umudunu kaybetmedi. Biz Kürtler de geçmiş yıllarda öyle acılı yıllar yaşadık ki umarım biz de günleri gün olarak yaşar, acısız, kavgasız yaşayacağımız günlere birlikte kavuşuruz. Barış mücadelesinde yitirdiğimiz her bir canımızı minnetle anıyoruz.

BAHÇELİ VE ÖZEL'E TEŞEKKÜR

Bu süreçte bizden beklenen demokratik siyaseti dönüştüren bir irada ortaya çıkartmamızdır. Barış süreci hukuki, kalıcı bir hale getirmek biz siyasilere düşendir. Başta Meclis olmak üzere; aydınlar, yazarlar, sanatçılar bu sürecin gerçek sahipleridir. Bu süreçte çok önemli açıklamalar yapıldı. Bu sürece katkı sunacak iki önemli açıklama var. Sayın Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı 'Barış havası kalıcı ve gerçekçi olmalıdır. Siyasi ve hukuki adımlarla siyasetin güçlendirilmesi' şeklindeki değerlendirmesini değerli buluyor, bu yapıcı yaklaşımı yürekten destekliyoruz. Aynı şekilde, Sayın Özgür Özel'in 'Kalıcı toplumsal barışın olması; atılacak adımların samimiyetine ve hukukiliğine bağlıdır' tespiti de son derece kıymetlidir. Yürütme erkinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekliyoruz.

"BARIŞI ERTELEMEK HARAMDIR"

İnsani, somut ve güven artıcı bazı düzenlemelerin bayram sonrasına bırakılmadan yapılması Türkiye'nin önünü açacaktır. Kurban bayramını çifte bayram haline getirecektir. Bu konuda da yürütme erkinin üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmesini beklediğimizi belirtmek istiyorum. Barışı ertelemek haramdır. Öcalan ve PKK Meclisi işaret etti. Biz de diyoruz ki 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözü gerçeğe dönüşsün. Meclis, barışın kurucu gücü olsun. Tüm erklerin sorumluluk üstlenme ve görevlerini yerine getirme zamanıdır. Silahlar susacaksa, demokratik siyaset konuşmalı; silahlar susacaksa demokratik siyasetin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Ortak vatan fikriyle cumhuriyeti demokrasiyle buluşturalım.

"SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İ ANIYORUZ"

Gelin ikinci yüzyılda cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıralım. Barış, demokrasi ve hukuk sadece bir kesimin değil, sanki sadece Kürtler haklarına kavuşacağı gibi yapılan tartışmalar yanlıştır. Barış kazanırsa hepimiz kazanacağız. Bu süreç bir al ver süreci değil, bu sürecin pusulası siyasettir. 13 yıldır bizimle birlikte direnen mücadele eden, bileşenlerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Ömrünü barışa ve halkların kardeşliğine adamış, değerli yol arkadaşımız sayın Sırrı Süreyya Önder'i anıyoruz. Bu yolda yitirdiğimiz bütün canları anarak sözlerimi bitirmek istiyorum."

DEM Parti\'den iktidara çağrı: Bazı düzenlemeler bayram sonrasına bırakılmadan yapılmalı

Tuncer Bakırhan, DEM Parti, Politika, Türkiye, Güncel, Terör, Hukuk, Dünya, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti'den iktidara çağrı: Bazı düzenlemeler bayram sonrasına bırakılmadan yapılmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • fmpsd69v55:
    sayın SELAHATTİN DEMİRTAŞ ve dava arkadaşları derhal serbest bırakılmalıdır 64 151 Yanıtla
  • poyraz can:
    Hükümet kanadından taviz vermedik demelerinin üzerinden 24 saat geçmedi ki verdiğiniz tavizleri uygulayın diye gazi meclisten el sallamaya başladılar. yatacak Yeriniz yok yatacak. 156 40 Yanıtla
  • Erkan Toprakhisar:
    avucunuzu yalarsınız.... pkk zorda kaldığı için silah bıraktı birsey kazandığı yok. burası TÜRKİYE. herkes birsey isterken haddini bilecek. 87 50 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    yavaş yavaş niyetler ortaya çıkıyor 111 14 Yanıtla
  • Haj:
    adam haklı düzenlemeler bayram öncesi yapılsın mesela emekli maaşları vergi adaleti asgari ücret düzenlemeri acil acil bauram öncesi yapılsın 70 3 Yanıtla
  • Resul Bey:
    Ne adımı istiyor bu teröristler verilen değer ve ayrıcalıklar atılan taklalar bilmediğimiz vaatler yetmedi mi? 46 8 Yanıtla
  • R C G:
    Kürt diyor Türk demiyor, Turkiye halklari diyor. Türkiye’de Türk yaşamıyor ama Kürt yasiyor. Turk demek fasizm oluyor. Kürt kelimesi dillerinden düşmüyor. 45 4 Yanıtla
  • veysel daş:
    ben sahsen bu ıse karsıyım verdıgım oylar haram olsun ccc 39 10 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    önce silah ve mühimatları teslim ettiklerini görelim kendilerine teslim olsun sonrasında hükümet gerekli adımları atar ama... 36 12 Yanıtla
  • dzq5p7crbn:
    stinger füzelerini verinde bizde görelim insani adımları 25 1 Yanıtla
  • serdar ezen:
    Ya belli bu işte bir iş var sıkıntılı durum devleti yönetenler gaflet içinde gibi 17 3 Yanıtla
  • kaya Ozcan:
    yazık bir kaç dag faresi için anayasa mi değiştirilecek bu kadar mı acizsiniz yoksa kimin proje adamısınız . 14 3 Yanıtla
  • Murat Sarıal:
    adamlarımızı hapislerden çıkarın diyor. iktidar yanlıları ne diyorsunuz 14 1 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Tabakaneye b...kmu yetiştirecek siniz .hayırdır ne iş ..alel acele kapılar arkasında ne nankörlük düşünüyonuz 8 7 Yanıtla
  • Adalet adalet:
    Düzenleme falan yok kayıtsız şartsız dedi devlet işinize gelmezse siz bilirsiniz der işine bakar devlet 3 11 Yanıtla
  • Hasan DUR:
    Devlet kurumlarından uzak durun da gidin Ermenistan'da ne yaparsınız yapın 7 4 Yanıtla
  • Emre ÖZER:
    Yazıklar olsun 8 2 Yanıtla
  • Murat Avci:
    yangından mal kaçırıyorlar.. 4 2 Yanıtla
  • Aa:
    af geliyor galiba 1 0 Yanıtla
  • Claus Meeir:
    Kandırıldınız oglummm :)) önce biraz alıp sonra fesh etseydiniz kafa yok ki a…gym 0 0 Yanıtla
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