DEM Parti, HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tahliye edilmesi için Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne talepte bulundu.
DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu,tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a ilişkin attıkları yeni adımı açıkladı.
DEM Parti'den yapılan açıklamada Yüksekdağ ve Demirtaş'ın tahliye edilmesi için Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunulduğu belirtildi.
Ayrıca açıklamada başvurunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı sonrası yapıldığı belirtildi.
Son Dakika › Politika › DEM Parti'den Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tahliyesi için başvuru - Son Dakika
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