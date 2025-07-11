DEM Parti\'den Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ\'ın tahliyesi için başvuru

DEM Parti, HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tahliye edilmesi için Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne talepte bulundu.

DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu,tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a ilişkin attıkları yeni adımı açıkladı.

TAHLİYELERİ İSTENDİ

DEM Parti'den yapılan açıklamada Yüksekdağ ve Demirtaş'ın tahliye edilmesi için Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunulduğu belirtildi.

Ayrıca açıklamada başvurunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı sonrası yapıldığı belirtildi.