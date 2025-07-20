DEM Parti'den Terörsüz Türkiye Çalışmaları

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarıyla ilgili sürece ilişkin, "Bizler parti olarak, il, ilçe, hatta köy ve mahallelere giderek halk toplantıları gerçekleştiriyoruz, yaz boyunca da bunu sürdüreceğiz ancak bu buluşmaların yalnızca DEM Parti'nin değil, bütün siyasi partilerin gündeminde olması gerekiyor." dedi.

Ayan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015'te canlı bomba saldırısında hayatını kaybedenleri andı.

Türkiye'nin, barışın, demokratik çözümün ve ortak yaşamın önünün açılabileceği önemli bir tarihi süreçten geçtiğini belirten Ayan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de 40 yıldan fazladır devam eden çatışmaların durmasına ilk kez bu kadar yaklaşılmış ve somut adımlar atılmıştır. Bu süreç Türkiye'nin kangren haline gelen sorunlarını güvenlikçi politikalarla değil hukukla, demokrasiyle, diyalogla çözme imkanlarının kapısını aralamıştır. Bizler parti olarak, il, ilçe, hatta köy ve mahallelere giderek halk toplantıları gerçekleştiriyoruz, yaz boyunca da bunu sürdüreceğiz ancak bu buluşmaların yalnızca DEM Parti'nin değil, bütün siyasi partilerin gündeminde olması gerekiyor. Sürecin toplumsallaşması ve en geniş kesimlere ulaşabilmesi açısından tüm siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin seferber olması, halka bu süreci anlatmak, tartışmak, halkın taleplerini alması gerekiyor."

Ayan, sürece ilişkin yasal düzenlemelerin de en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.